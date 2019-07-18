Гиганты LVMH и Kering на страже благополучия моделей

Крупнейшие модные конгломераты провели ряд конференций по вопросам благополучия моделей.

Конференциям под общим названием Assises de la Charte Mannequins был посвящен целый день. В мероприятии приняли участие представители крупнейших люксовых холдингов LVMH и Kering. Также к ним присоединились и сами представители и представительницы модельного бизнеса, а также редактора модных изданий и менеджеры крупных модельных агентств. В ходе встречи был в частности усовершенствован «Устав моделей» 2017 года – документ, в котором прописаны необходимые условия работы с моделями по всему миру.