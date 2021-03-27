Гиганты модной индустрии не спешат выполнять зеленые обещания

Согласно отчету об устойчивом развитии, крупные игроки фэшн-рынка медленно продвигаются к выполнению обещаний по улучшению своего воздействия на окружающую среду и общество. Индекс устойчивости, опубликованный журналом Business of Fashion, обнаружил, что модные гиганты зачастую далеко отстают от своей амбициозной риторики относительно экологичности.

«У мировой экономики есть десять лет на то, чтобы избежать катастрофического изменения климата, и неотложная обязанность по улучшению благосостояния, – говорится в отчете, который был составлен группой экспертов по устойчивому развитию со всего мира. – Время уходит, и простого заявления о стремлении к переменам уже недостаточно».

Исследователи оценили 15 крупнейших модных компаний по шести направлениям: прозрачность, выбросы, вода и химические вещества, материалы, права рабочих и отходы. Ни одна из компаний не набрала больше 50 из 100 баллов, хуже всего оказались швейцарская Richemont и американская Under Armour, набравшие всего 14 и 9 баллов соответственно. При этом в компаниях отказались от комментариев к показателям. Лучшие рейтинги были присвоены компаниям Kering и Nike, набравшим 49 и 47 баллов соответственно.

«Многие крупнейшие модные компании до сих пор не знают или не раскрывают, откуда берутся их товары, и чем дальше по цепочке поставок, тем более непрозрачными становятся вещи, – отмечают эксперты. – Это делает возможной эксплуатацию и нарушения прав человека и создает трудности с измерением воздействия отрасли на окружающую среду».

Известно, что исследование, проведенное в 2019 году Альянсом ООН за устойчивую моду, показало, что мода является вторым по величине потребителем воды и отвечает за 8-10% глобальных выбросов углерода – «больше, чем все международные рейсы и морские перевозки вместе взятые». В новом Индексе устойчивости говорится, что у многих компаний есть цели по сокращению выбросов, но мало информации о том, как у них с этим обстоят реальные дела. К примеру, Richemont, Under Armour и LVMH вообще не установили целевых показателей по сокращению выбросов.

В отчете также говорится, что менее чем у половины исследованных компаний поставлены четкие цели по сокращению использования воды и опасных химикатов, и только у четырех из списка поставлены конкретные сроки по замене полиэстера на нефтяной основе – наиболее часто используемой ткани в мире – на переработанные альтернативы.

Наихудшие результаты исследования оказались по вопросу об отходах. В Индексе устойчивости цитируется недавнее исследование Фонда Эллен Макартур, которое показало, что 40 млн тонн текстиля ежегодно отправляются на свалки или сжигаются. «Компании больше говорят о цикличности, чем принимают ее», – подчеркивают эксперты.

Результаты по правам рабочих также оказались мрачными. Ананья Бхаттачарджи из Азиатского альянса по минимальной заработной плате цитирует отчет: «Сколько бы комитетов ни создавалось на заводах, они просто не работают. Обязательства по обеспечению прожиточного минимума бессмысленны, если покупные цены не покрывают его».

Тем не менее отчет имеет конструктивную составляющую и говорит, что его цель заключается не в том, чтобы наказывать или хвалить отдельные компании, а в поощрении инноваций. «Экологическая устойчивость важнее, чем любой один бренд, поставщик или розничный торговец. Мы все должны работать вместе», – отметил Эдвин Кех, из Гонконгского исследовательского института текстиля и одежды (AFP), один из соавторов исследования.