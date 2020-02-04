Гиганты моды и ретейла пожертвуют на борьбу с коронавирусом

Люксовые холдинги LVMH и Kering направят материальную помощь для борьбы с эпидемией вируса нового вида.

Гигантские игроки модной индустрии и ретейла решили принять участие в борьбе с коронавирусом, быстро распространяющимся по территории Китая. Группы LVMH, Kering, Anta и Alibaba решили выделить деньги общим объемом 2,88 млрд долларов, чтобы не дать эпидемии распространиться еще больше. Холдинг LVMH перечислит 2,3 млн долларов в Фонд Красного креста Китая для закупку медикаментов. Конгломерат Kering пожертвует 1,08 млн долларов, платформа Alibaba – 14,5 млн долларов и косметический гигант L’Oreal – 720 000 долларов – на закупку предметов медицинского назначения. Компании Estee Lauder Cos. Inc. И Shiseido пожертвуют 290 000 долларов и 140 000 долларов соответственно, Swarovski – 430 000 долларов.