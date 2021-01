Gillette представляет King C. Gillette — королевский уход за бородой

Вдохновленный богатым наследием Кинга К. Джиллетта, основателя Gillette, и опытом инноваций в области бритья, бренд King C. Gillette предлагает все, что необходимо мужчинам для полноценного ухода за бородой, щетиной и кожей лица.

Объединив вековой опыт с передовыми разработками, Gillette объявляет о запуске нового бренда King C. Gillette для комплексного ухода за кожей лица, бородой, усами и щетиной в домашних условиях. King C. Gillette — это полная линейка мужских инструментов, аксессуаров, косметических и стайлинговых средств. В коллекцию вошли гели для бритья, бальзамы, масла для бороды, триммер и бритвы — в том числе легендарная Т-образная бритва с двумя лезвиями. Какой бы образ вы ни выбрали, у King C. Gillette есть все необходимое для создания безупречного стиля. «Более века назад Кинг Кэмп Джиллетт, основатель Gillette, произвел революцию в мужском уходе, создав безопасную бритву и сделав процесс бритья проще и доступнее, — отмечает Роман Медведев, вице-президент категорий «Средства для бритья» и «Уход за полостью рта» P&G в Восточной Европе. — Мы продолжаем традиции Кинга К. Джиллетта и, объединив их со столетним опытом инноваций, рады объявить о запуске в России бренда King C. Gillette — полной линейки средств, аксессуаров и инструментов по уходу за бородой в домашних условиях».

Коллекция бренда условно разделена на три категории: бритье и контуринг, стайлинг, а также уход.

Бритье и контуринг:

- легендарная безопасная Т-образная бритва с дополнительными лезвиями;

- бритва с 5 лезвиями премиум-класса и точным триммером для окантовки, со сменными кассетами;

- бритва для бритья чувствительной кожи и области шеи;

- прозрачный гель для бритья для мягкого и деликатного бритья.

Стайлинг:

- беспроводной триммер для бороды с тремя насадками.

Уход:

- освежающее средство для очищения бороды и лица, питает кожу и смягчает бороду;

- кондиционирующий бальзам для бороды, который может использоваться как несмываемый продукт или смываемая маска глубокого кондиционирования;

- легкое масло для бороды увлажняет кожу, питает и смягчает бороду.

В состав продуктов уходовой линейки King C. Gillette входят натуральные растительные ингредиенты: масла арганы, авокадо, какао, жожоба и ши, кокосовая вода, экстракты ментола, алоэ вера и белого чая. Каждый из этих продуктов также отличается утонченным ароматом с нотками кардамона, лаванды, пачули, имбиря и сандала в составе сложного парфюмерного ансамбля, разработанного совместно с международным парфюмерным домом.

Стоит отметить и дизайн упаковки: темно-синие этикетки с окантовкой и деталями цвета благородной меди. King C. Gillette — это исключительное сочетание формы и содержания, объединившее превосходное качество в лучших традициях Gillette и элегантный стиль. Больше вдохновения для создания безупречного стиля — в новом ролике King C. Gillette.