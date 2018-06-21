Givenchy посвятит коллекцию от-кутюр основателю дома

Показ новой кутюрной коллекции парижского дома моды состоится 1 июля в рамках Недели высокой моды.

Минувшей весной из жизни ушел легендарный основатель парижского дома Юбер де Живанши. Дизайнеру, давно ставшему культовой фигурой в индустрии моды, новый креативный директор марки посвятит новую кутюрную коллекцию. Клэр Уэйт Келлер представит образы haute couture сезона осень-зима 2018/19 1 июля на парижском подиуме. Дизайнер назвала коллекцию Caraman в честь исторического особняка на авеню Георга V в Париже, где располагается штаб-квартира Givenchy.