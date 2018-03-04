Гийом Анри покидает марку Nina Ricci

После трех лет сотрудничества французский дом моды прощается со своим креативным директором.

Стало известно, что показ Nina Ricci на текущей Неделе моды в Париже станет финальным для Гийома Анри. Дизайнер, занимавший пост креативного директора марки в последние три года, покидает пост и отправляется в свободное плавание. Одной из причин расставания стало недостаточное финансирование бренда его инвестором, компанией Puig.