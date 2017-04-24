ГК "Портновская мануфактура SHISHKIN" открыла инновационную фабрику

Уральский дизайнер Дмитрий Шишкин открывает в Екатеринбурге первую в стране инновационную швейную фабрику по производству спортивной одежды.

Ключевая особенность предприятия - использование на всех этапах производства передовых технологий в области швейной промышленности, за счёт внедрения автоматизированных систем, охватывающих весь производственный цикл изготовления одежды: лицензионное программное обеспечение, микропроцессорная и компьютерная техника, а также системы проектирования и управления процессами швейного производства. До 30% всех операций выполняются в автоматическом режиме с использованием роботизированных комплексов, создаются многоцелевые агрегатированные рабочие места с целью увеличения производительности труда, повышения качества и разнообразия выпускаемой продукции. При таком подходе минимизируется роль человеческого фактора, так как человеку в данной цепи выпадает роль скорее наблюдателя, чем рабочего, и снижаются затраты ресурсов за счет создания максимально автоматизированного потока производства. Таким образом, достигается высокое качество продукции, отсутствие брака и простоев.

Первая очередь предприятия запущена в эксплуатацию в марте 2017г., занимаемая площадь 1 000 квадратных метров, общая численность сотрудников составля-ет около 100 человек, объем инвестиций составил более 100 млн. руб. На данном этапе производство будет выпускать до 10 000 единиц изделий в месяц. К августу 2017 года будет введена в эксплуатацию вторая очередь, которая позволит как минимум утроить данные показатели. Колоссальный опыт, полученный двумя годами ранее при строительстве «Портновской мануфактуры», позволил компании сократить срок реализации проекта до полугода.

Фабрика ориентирована на разработку и производство промышленных линеек одежды и аксессуаров в спортивном и повседневном стиле для крупных корпора-тивных заказчиков. Параллельно будет запущена линия готовой одежды под собственным брендом. Дизайнер Дмитрий Шишкин уже несколько лет работает на постоянной основе с такими крупными компаниями как «Роснефть», «Газпром», «Лукойл» «РМК», «РЖД» и другими.

План по созданию крупной фабрики с внедрением инновационных технологий производства существовал уже давно, но только к концу 2016г., в разгар очеред-ного витка кризиса в нашей стране, были найдены необходимые финансовые ресурсы, пройдены административные пороги и организован трудовой коллектив с уникальным багажом знаний, что позволило приступить к реализации столь амбициозного проекта.

Дмитрий Шишкин: «Экономическая ситуация последних лет сама подтолкнула нас к созданию швейного холдинга на территории нашей страны. Рост курса валют, ужесточение таможенной политики и санкции негативным образом отражаются на ценовой политике конкурентов, осуществляющих импорт швейной продукции в нашу страну. Данное обстоятельство даёт нам конкурентное пре-имущество перед остальными крупными игроками на рынке, которые в абсолютном большинстве имеют производственные мощности за пределами России».

Создаваемое производство является уникальным в масштабах всей страны, поскольку существующие в России швейные фабрики одежды, выжившие и сильно поиздержавшиеся в перестроечную эпоху, и вновь созданные предприятия в конце 90-х, начале нулевых, идут по экстенсивному пути развития, работают на морально устаревшем оборудовании и создают низкокачественную продукцию, зачастую не выдерживающую конкуренцию даже на отечественном рынке с импортной продукцией, не говоря об отсутствии даже мнимых перспектив выхода на международный рынок. При этом представители отечественного истэблишмента и крупные корпорации на 90% пользуются продукцией и услугами западных компаний, в первую очередь по причине полного отсутствия предложения от Российских производителей.

Политика импортозамещения может активно реализовываться не только в приоритетных сферах экономики, но и на просторах фактически разваленной в перестроечный период лёгкой промышленности. Более того, российские производители начинают активно конкурировать с зарубежными компаниями, которые до недавних времён были вне зоны досягаемости. Данный проект является не только одним из лучших примеров реализации стратегии импортозамещения в легкой промышленности, по праву являющейся одной из наиболее приоритетных отраслей для развития в нашей стране, но и сам по себе может стать флагманом – образцом предприятия в своем сегменте, постоянно демонстрируя высокий уровень развития инноваций, дизайна и технологий. Мощности предприятия уже загружены заказами компаний до сентября этого года, и это - лучший показатель потребности рынка в качественной продукции, сделанной в России.