GLAM RAPSODY: новая концепция шопинга от Patrizia Pepe

Concept store #PATRIZIAPEPETELEPORT создает атмосферу виртуального путешествия в будущее, предоставляя посетителям доступ к альтернативному измерению, которое выходит за пределы пространства и времени. Захватывающий и интригующий уголок вселенной, воплощающий в жизнь новую расширенную имиджевую стратегию, которая разворачивается в онлайн и офлайн каналах Patrizia Pepe.

Первый этап проекта начинается в Милане с презентации новой концепции «Glam Rhapsody», с полностью обновленным имиджем и стилем шопинга.

Патриция Бамби, креативный директор Patrizia Pepe, разработала концепцию вместе с дизайнерским бюро интерьеров, вдохновляясь основными ценностями бренда - чувственностью, осознанностью, дерзостью и смелостью - все эти черты находят отражение в пространстве площадью 150 м2, которое разделено на 3 макро-зоны с текстурами и формами, которые вовлечены между собой в гармоничный диалог.

Чувственность передана мягким и обволакивающим бархатом. Зеркальные поверхности для подтверждения вашей красоты представляют собой осознание. Нешаблонная демонстрация ассортимента магазина, а также дополнительных моделей и размеров, больше не скрыта, а видима через металлические решетки, подчеркнутые неоновыми светящимися надписями, что отражает решительный и дерзкий характер девушки Патриции Пепе

Атмосфера клуба объединяет интерьер и коллекции, благодаря сочетаню материалов и ультрасовременных визуальных эффектов. Большая Multimediality - это фундаментально новый опыт шопинга, который начинается вдохновляющим оформлением места для покупок и легко доступной коммуникацией с магазином в соцсетях бренда, до прямых покупок через интернет на интерактивных экранах, расположенных прямо в магазине.

стробоскопическая сфера, которая спускается с потолка, усиливает гламурный эффект, который взаимодействует с оттенками зеленого и тактильным теплом бархата.

Изображение «Fly» - знакового элемента логотипа Patrizia Pepe, - выполнено в виде неоновой инсталляции.

Основным оттенком рестайлинга миланского магазина является античный розовый, однако новая концепция также охватывает и другие цвета, в зависимости от корнера, что является отсылкой к первым магазинам, открытым брендом в 2000 году.

Запуск концептуального магазина на улице Manzoni 38 открывает путь к яркому и захватывающему путешествию, которое продолжится предстоящим открытием нового бутика во Флоренции 9 октября, запуском веб-сайта patriziapepe.com 15 октября, а также открытием международного флагманского магазина в 2020 году.