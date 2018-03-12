Вход
ADV
Интересно
Salvatore Ferragamo (67)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Глава Salvatore Ferragamo покидает марку

  • 167
  • 0
  • 12 Марта 201811:23
Сюжеты: Salvatore Ferragamo

Главный исполнительный директор итальянского дома моды Эральдо Полетто покидает свой пост.

К концу недели стало известно, что компания Salvatore Ferragamo расстается с Эральдо Полетто. Главный исполнительный директор марки не сообщил о причинах ухода, представители бренда также никак не прокомментировали решение. Единственное, что известно на данный момент, согласие между сторонами достигнуто, хоть с назначения Полетто и прошло менее двух лет. Инсайдеры ситуации сообщают, что причиной расставания могло стать то, что Эральдо не справился с поставленной перед ним задачей «повысить прибыль компании, переживающей падение доходов в связи с низким ростом в индустрии роскоши».

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru