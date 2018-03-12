Глава Salvatore Ferragamo покидает марку

Главный исполнительный директор итальянского дома моды Эральдо Полетто покидает свой пост.

К концу недели стало известно, что компания Salvatore Ferragamo расстается с Эральдо Полетто. Главный исполнительный директор марки не сообщил о причинах ухода, представители бренда также никак не прокомментировали решение. Единственное, что известно на данный момент, согласие между сторонами достигнуто, хоть с назначения Полетто и прошло менее двух лет. Инсайдеры ситуации сообщают, что причиной расставания могло стать то, что Эральдо не справился с поставленной перед ним задачей «повысить прибыль компании, переживающей падение доходов в связи с низким ростом в индустрии роскоши».