Главная Детская неделя моды KIDS FASHION WEEK состоится в Москве 8 марта 2021 года

Международный женский день станет главной темой этого грандиозного праздника для всей семьи, который развернется на главном детском подиуме страны.

Место проведения - главный атриум Центрального детского магазина на Лубянке, где каждый показ смогут увидеть до 10 000 зрителей одновременно даже с высоты 6 этажа. Именно здесь пройдут детские показы и дефиле в формате family look.

Организаторы - Центральный детский магазин и Продюсерский центр «ГРАНИ».

KIDS FASHION WEEK – единственная неделя моды, представляющая в своих показах коллекции от детских брендов премиум-класса.

Среди участников весеннего сезона:

Klimkova_kids

Button Blue

Stilnyashka

Original Marines

Primigi

Choupette

Evika kids

Miss Mira

Marco Moretti

Van Cliff

Показ школы Diamond Kids

Borelli

На каждое fashion-шоу в Москву приезжают сотни юных моделей, представляющие модельные школы из самых разных регионов России и даже стран СНГ. Это более 30 городов! Чувашия и Кабардино-Балкария, Волгоград и Минеральные Воды, Татарстан и Белоруссия, Самара и Москва – география участников обширна.

Специальные события Главной детской недели моды:

KIDS FASHION WEEK – замечательная площадка не только для детей-моделей, но и для юных дизайнеров. На главном детском подиуме страны состоится презентация спецпроекта «Я дизайнер!», в рамках которого три дебютные капсульные коллекции представят создатели одежды, которым нет еще и 16. Это Софья Терёшина (11 лет), Даниил Ермаков (13 лет), Fetter & Stavier).

Показ от легендарной марки Van Cliff. Главная Детская неделя моды KIDS FASHION WEEK запустила сенсационную акцию! Она объявила открытый кастинг для талантливых детей. У всех юных москвичей и гостей столицы есть шанс стать настоящей звездой подиума и 8 марта выйти на сцену именно в показе Van Cliff, наряду с профессиональными моделями. Кастинг состоится 26 февраля. Подробности – на сайте Продюсерского центра «ГРАНИ». Подобного открытого кастинга не проводила еще ни одна неделя моды!

Мужской показ BORELLI, представляемый Школой моделей Продюсерского центра «ГРАНИ».

Главная детская неделя моды KIDS FASHION WEEK - масштабное профессиональное шоу. Яркие дефиле дополнит концертная программа, в которой выступят известнейшие детские коллективы страны: «Непоседы», «Домисолька», «Республика KIDS», «МУХА music», Театр «Балет Москва», Таисия Скоморохова, Василиса Суюнова, София Хоменко и др.

Ведущий – шоумен и музыкант Кирилл Скрипник.

Специальный гость - музыкант и видеоблогер, звезда «Тик-Тока Хабиб.

Его клип на популярный хит «Ягода-Малинка» набрал в интернете более 60 миллионов просмотров, на него снято и выложено в Сеть уже более полутора миллиона кавер-версий. В 2018 году став одним из самых ярких финалистов шоу «Песни» на ТНТ , Хабиб покорил не только миллионы телезрителей , но и завоевал доверие продюсера Максима Фадеева, который пригласил Хабиба стать частью музыкального лейбла MALFA.

Каждый сезон Главной детской недели моды от продюсерского центра «ГРАНИ» – это грандиозный праздник моды и красоты! Это ведущие детские бренды, мастер-классы, музыка и танцы. Это вспышки фотокамер, интервью, встречи с экспертами моды! Это модные тренды и смелые дизайнерские решения! Это яркие, незабываемые эмоции, креатив и творчество!

Продюсер KIDS FASHION WEEK – Елена СКЛЯРОВА

Главный режиссер – Валерий СОРОКОВОЙ

PR-сопровождение – Владимир ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ (Maestro Agency PR)

Партнеры мероприятия:

Van Cliff Junior, Mary Kay, «ЭКСМО», "Союзмультфильм", Yamaguchi, «География добра»

Информационная поддержка:

«Теленеделя», Celebrity TV, ИА Intermedia, «Модный дом», «Академия моды», Intermoda.ru, Modern Megapolis Guide, moda247.ru и др.