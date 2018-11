Главное событие fashion-ритейла России – The Best Luxury Stores Forum

20 ноября 2018 года на одной площадке собрались лидеры отечественного fashion-ритейла. Более 600 байеров и владельцев магазинов из 50 городов России, а также российских и зарубежных дизайнеров посетили мероприятие в этом году. Организатором мероприятия выступил Союз Русских Байеров.

На мероприятии присутствовали участники и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Южно-Сахалинска, Перми, Ставрополя, Екатеринбурга и многих других регионов РФ.

«В современном мире люди хотят удобства, быстроты и комфорта. Сегодня клиенту важна персонализация» - такими словами открыла форум Дарья Веледеева, главный редактор журнала Harper’s Bazaar.

The Best Luxury Stores Forum - деловая часть мероприятия, в рамках которой проходили лекции и мастер-классы экспертов мира моды, таких как Дарья Веледеева, Harper’s Bazaar, Айсель Трудел, Aizel, Денис Симачев, Лиззи Боуринг, WGSN, Екатерина Одинцова, PR TREND, Михаил Коловангин, ЦУМ, Светлана Таккори, Tak Ori и многих других.

Идею персонализации упомянула и Наталья Чиненова, консультант по бизнес-технологиям в ритейле, Fashion Consulting Group. В ходе лекции Наталья рассказала о трендах в розничных продажах luxury товаров: «Весь люкс движется в цифровом направлении. Бренды должны вовлекать покупателя в постоянную игру».

Образовательный форум охватил самые острые вопросы, которые сегодня стоят перед ритейлерами, обозначил новые стратегии и направления развития. О тонкостях профессионального fashion-ритейла гостям рассказали ведущие SMM-специалисты, мерчендайзеры, байеры и стилисты, были освещены такие темы как: новые тренды потребления, повышение продаж, легальный импорт, создание сообществ в Instagram, прогнозы трендов FW 19/20 и другие. По итогам бизнес-части более 60% участников нашли новые деловые контакты и партнерства.

В ходе торжественной части мероприятия состоялся гала-ужин и вручение наград лучшим бутикам России - The Best Luxury Stores Award. Ведущими вечерней программы стали Екатерина Стриженова и Александр Белов. Ведущие ритейлеры России, в числе которых ЦУМ, Bosco di Ciliegi, Кашемир и Шелк, получили торжественную награду со сцены. В программе вечера состоялись модные показы коллекций российских дизайнеров Дениса Симачева для Forward Lab, Victoria Andreyanova, Sergey Soroka x On Course, Seamore, Evgeniya Kryukova, а также парижского кутюрье Georges Macaroun. Показы прошли при поддержке профессиональной команды визажистов FLY TEAM от сети Sephora. Благодаря изысканному вкусу декоратора Кристины Некрасовой - создателя концептуального оформления The Best Luxury Stores Award и компании по производству декора «Мастер декор», которая воплотила в жизнь ее уникальные идеи, пространство исторического отеля Метрополь на время гала-ужина приобрело ноты современного благородства, а элегантная сервировка от студии по аренде посуды Go Rent идеально подчеркнула общий стиль вечера.

Премия The Best Luxury Stores - главное профессиональное событие российского fashion-ритейла. Одна из ключевых задач мероприятия – ввести отраслевой знак качества, который будет выделять магазины, работающие в premium - сегменте. Отличительный знак The Best Luxury Stores уже стал показателем надежности, как для покупателей, так и для брендов, с которыми сотрудничают байеры.