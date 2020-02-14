Главное событие в мире шоколада состоится в Москве

19-21 марта 2020 г. в ЦВК «Экспоцентр» пройдет VIII международный Салон Шоколада - единственная выставка в России, посвященная исключительно шоколаду. Традиция проведения подобных салонов зародилась в Париже 25 лет назад, и с тех пор мероприятие с успехом шествует по миру – с 1994 года было проведено уже 237 салонов в разных странах. В Москве Салон шоколада пройдет уже в восьмой раз!

Дороже, чем золото

Согласно статистике, 145 000 000 потребителей шоколада живет в России. Причем стабильный ежегодный прирост потребителей кондитерских изделий, начиная с 2010 года, составляет ежегодно минимум 3%. Только в 2018 году в России было зафиксировано увеличение продаж шоколада в плитках на 13%. И это не случайно.

Шоколад – продукт ценный во всех смыслах. Ведь для производства 450 граммов шоколада требуется аж 400 бобов какао! Не случайно шоколад был валютой у племен индейцев майя и ацтеков.

Чтобы удивить поклонников изысканного лакомства, 19-21 марта в Москве соберутся представители стран-экспортеров какао-бобов и производителей шоколадной продукции, представляющих, Бельгию, Венгрию, Доминикану, Италию, Мадагаскар, Перу, Россию , Эквадор, Японию, и другие страны.

Свою продукцию представят около 30 лучших брендов-производителей премиального шоколада, а также шоколатье и производители шоколада ручной работы, - в частности Fresh Cacao, Royce, Dave Munger (официальный поставщик Кремля), Шоколадный бутик Андрея Канакина, MaRussia, Bob, сhocoMe, и др.

На выставке у вас есть возможность ознакомиться с весьма необычными сортами шоколада: это ремесленный шоколад по технологии bean-to-bar (от боба до плитки), веганский шоколад, шоколадные конфеты ручной работы, сырные конфеты, органический шоколад, шоколад с заменителем сахара и т.д.

Организатор Московского Салона Шоколада – компания Messe Frankfurt, одни из крупнейших в мире организаторов выставок, конгрессов и других мероприятий.

Показ шоколадных платьев

Салон Шоколада в Москве - это не просто выставка, а целый фестиваль, сопровождаемый уникальной программой мероприятий нон-стоп – от деловых конференций до развлекательных шоу и fashion показов.

Одной из «изюминок» в рамках салона станет легендарное дефиле платьев, декорированных настоящим шоколадом. Показ шоколадных платьев от лучших шоколатье и модельеров уже стал полюбившейся гостям традицией Салонов. Не пропустите и на этот раз! Зрители смогут увидеть привезенные из Парижа творения французских кондитеров, а также наряды, созданные лучшими шоколатье Московского Салона в коллаборации с дизайнерами Школы-студии Вячеслава Зайцева и РГУ им. Косыгина.

Посетителей ожидают захватывающие Кондитерские шоу от шеф-кондитеров лучших отелей Москвы: The Ritz Carlton Moscow, Metropol, Ренессанс Москва Монарх, , знакомство с профессиональной литературой о шоколаде, дегустации шоколада как монопродукта, так и в сочетании с кофе, чаем, алкоголем.

Салон будет проходить в «Экспоцентре» параллельно с Международной выставкой хлебопекарной и кондитерской индустрии Modern Bakery Moscow, еще одной профессиональной выставкой из портфолио орагнизатора Messe Frankfurt RUS.

Праздник для детей

19-20 марта на площадке «Экспоцентра» встретятся профессионалы отрасли, представители розничной торговли, производители и экспортеры, рестораторы и отельеры, корпоративные клиенты. В эти два дня акцент будет сделан на деловое общение в формате B2B.

21 марта, в первый день школьных каникул, маленьких сластен и их родителей ждут развлекательные шоу и образовательные программы, посвященные шоколаду. Детям о пользе шоколада говорить не приходится – они его любят и так. На выставке как детей, так и взрослых ждет настоящий шоколадный рай! В рамках салона состоится также специальное дефиле юных моделей, которые представят новинки мультибренда Pitersoni - бутиков детской одежды и обуви от мировых законодателей моды и эксклюзивных дизайнеров.

Приглашаем вас на главное событие года - как для профессионалов, так и для всех любителей шоколада.

Ждем 19-21 марта 2020 года в ЦВК «Экспоцентр», 3-й павильон.

Билет на Салон Шоколада и подробная информация: https://salonduchocolat.ru/

Справка о мероприятии

Salon du Chocolat — фестиваль шоколада, проходящий под брендом всемирно известного международного Салона. Первый российский Салон состоялся в Москве в 2006 году. Следующие Салоны проходили в 2007, 2008, 2015, 2016 и 2017 годах. Московский Салон прошлого года посетили 20 тысяч гостей, в его работе приняли участие 70 профессионалов индустрии. Всего же Салоны Шоколада по всему миру за всё время работы посетили 10 млн человек.