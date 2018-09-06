Главные цвета будущей весны от Pantone

Европейский институт цвета рассказал об оттенках, которые станут главными в весенне-летний сезон будущего года.

Леатрис Айземан, занимающая должность исполнительного директора Pantone, так прокомментировала представленные оттенки: «Более теплые цвета в красном спектре связаны с расширением возможностей… Это уверенные, жизнеутверждающие, радостные оттенки, за которыми стоят новые возможности». С практической точки зрения, выбор палитры объясняется избытком на прилавках и в витринах черного и темно-синего. Яркие краски должны внести в нашу жизнь разнообразие и дать возможность проявить индивидуальность.