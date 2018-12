Главные тренды индустрии на 2019 год

Вместе с приглашенными экспертами издание The Business of Fashion подводит итоги уходящего года и строит планы на будущий. В ближайшие месяцы развитие отрасли определят несколько мегатрендов.

Отраслевое издание The Business of Fashion объединилось с экспертами консалтингового агентства McKinsey & Company, чтобы составить отчет The State of Fashion 2019. Проведя анализ актуальной ситуации в модной индустрии, они опубликовали документ, в котором обозначили главные мегатренды следующего года. Пять основных тенденций можно охарактеризовать так:

1. Производителям одежды придется перестраивать модели своего бизнеса, выбирая более оригинальные решения. Тренд связан с замедлением экономики и снижением покупательской активности.

2. Потребители модных товаров будут выбирать что-то узкоспециализированное, а также поддержат спрос на экологичность и прозрачность бизнеса.

3. Все больше компаний будет разрабатывать свои стратегии с оглядкой на высокие технологии. например, искусственный интеллект поможет бизнесу более точно разрабатывать ассортимент. Кроме того, усилятся онлайн-продажи и коммуникации с потребителем через мобильные приложения.

4. В индустрии усилится рынок аренды одежды, связанный с общим трендом на отказ от собственности.

5. Индия вновь станет одним из центров индустрии, но не в качестве производителя, а в качестве потребителя в среднем ценовом сегменте.