Главные тренды женской моды 2019 года

Редакция британского сайта Who What Wear составила свой список тенденций, которые определят женскую моду будущего года.

Свои выводы журналисты делали на основе изученных коллекций. В поле зрения экспертов попали показы сезона весна-лето 2019, а также некоторые межсезонные коллекции. Главным трендом будущего лета были определены спортивный, но элегантный стиль: например, облегающие спортивные шорты и топы с американской проймой. Также журналисты отметили винтажные платья с мелкими флоральными принтами и психоделичные узоры с вареным эффектом. Основными цветами стали бледный шалфей и вернувшаяся неоновая палитра. Из аксессуаров эксперты вновь выбрали составляющие хиппи-шика: повязки, обручи для волос и небольшие сумки, украшенные бахромой.