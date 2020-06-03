Главными героинями британского Vogue стали обычные девушки

Июльский номер Vogue UK выйдет с тремя обложками, для которых позировали лондонские девушки, продолжавшие работать во время пандемии.

Команда Эдварда Эннифула пригласила машинистку поезда Наргуис Хорсфорд, акушерку Рейчел Миллар и кассиршу супермаркета Аниса Омар стать главными героинями июльского номера.

Также под обложкой читательниц ждет 20-страничный спецпроект, посвященный тем, кто продолжал работать во время карантина: врачам, таксистам, медсестрам, уборщикам, эпидемиологам, опекунам, учителям, водителям скорой помощи и волонтерам. Автор проекта, фотограф Джейми Хоуксворт, десять дней ездил на велосипеде по Лондону и на улицах города искал подходящих героев.

Представляя обложки, Эдвард Эннифул написал: «Британский Vogue всегда отражал текущие времена. В конце концов, британское издание журнала задумали во время Первой мировой войны, когда американский Vogue нельзя было экспортировать за пределы США. Итак, я хотел запечатлеть этот исторический момент, задокументировать времена, в которые мы живем, и людей, которые поддерживали эту страну».