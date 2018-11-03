Главред украинского Vogue отстранена от работы

В результате скандала издательский дом Conde Nast снял Ольгу Сушко с поста главного редактора украинской версии Vogue.

На прошлой неделе вся сеть обсуждала нелепость, которой, казалось бы, нет места рядом с Vogue. Причиной тысяч постов стал банальный плагиат: главред украинской версии журнала скопипастила за незначительными изменениями вступительное слово Шахри Амирхановой. Текст 2006 года, когда Шахри возглавляла редакцию российского Harper's Bazaar, был опубликован в июньском номере этого года Vogue Ukraine.

Ответ от глобального руководства не заставил себя ждать. Издательский дом Conde Nast и представители компании «Медиа группа Украина» сообщили, что Ольга Сушка временно отстранена от обязанностей главного редактора журнала. В данный момент ведется внутреннее расследование.

В свое оправдание Сушко опубликовала пост в «Фейсбуке», в котором попыталась извиниться и поделилась, что письмо редактора для июньского номера за нее писал внештатный автор, которому она «полностью доверяла».