Вход
ADV
Интересно
Vogue (793)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Главред украинского Vogue отстранена от работы

  • 122
  • 0
  • 03 Ноября 201815:00
Сюжеты: Vogue

В результате скандала издательский дом Conde Nast снял Ольгу Сушко с поста главного редактора украинской версии Vogue.

На прошлой неделе вся сеть обсуждала нелепость, которой, казалось бы, нет места рядом с Vogue. Причиной тысяч постов стал банальный плагиат: главред украинской версии журнала скопипастила за незначительными изменениями вступительное слово Шахри Амирхановой. Текст 2006 года, когда Шахри возглавляла редакцию российского Harper's Bazaar, был опубликован в июньском номере этого года Vogue Ukraine.

Ответ от глобального руководства не заставил себя ждать. Издательский дом Conde Nast и представители компании «Медиа группа Украина» сообщили, что Ольга Сушка временно отстранена от обязанностей главного редактора журнала. В данный момент ведется внутреннее расследование.

В свое оправдание Сушко опубликовала пост в «Фейсбуке», в котором попыталась извиниться и поделилась, что письмо редактора для июньского номера за нее писал внештатный автор, которому она «полностью доверяла».

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru