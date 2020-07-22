Главред Vogue Hommes Оливье Лаланн возглавит еще и GQ France

Издание The Business of Fashion сообщает, что Оливье Лаланн получил назначение на пост главного редактора французского GQ.

По информации издания, Белин Доля освободила место главного редактора GQ France и теперь развитием проекта займется Оливье Лаланн. При этом известно, что Лаланн сохранит за собой пост главного редактора Vogue Hommes, а также возглавит новое – мужское – подразделение холдинга Conde Nast.