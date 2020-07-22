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Артем Кузелев

Главред Vogue Hommes Оливье Лаланн возглавит еще и GQ France

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  • 22 Июля 202021:18
Сюжеты: Vogue

Издание The Business of Fashion сообщает, что Оливье Лаланн получил назначение на пост главного редактора французского GQ.

По информации издания, Белин Доля освободила место главного редактора GQ France и теперь развитием проекта займется Оливье Лаланн. При этом известно, что Лаланн сохранит за собой пост главного редактора Vogue Hommes, а также возглавит новое – мужское – подразделение холдинга Conde Nast.

 
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