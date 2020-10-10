Гленн Мартенс назначен новым креативным директором Diesel

Холдинг OTB, принадлежащий Ренцо Россо, пригласил бельгийского дизайнера возглавить работу над коллекциями итальянской марки.

Новым креативным директором Diesel назначен Гленн Мартенс. В холдинге OTB отмечают, что на новом посту бельгийский дизайнер должен будет «переосмыслить глобальный стиль бренда, коммуникации и креативный потенциал». Ранее Мартенс и итальянская марка уже сотрудничали в 2018 году, когда дизайнер работал над капсулой Diesel Red Tag. Вспоминая об этом опыте, президент OTB Ренцо Россо сообщил о новом назначении: «Работа с ним над Diesel Red Tag, совместное изучение архивов и наследия нашей компании, наблюдение за его взаимодействием с брендом, сблизило нас, и я рад видеть, что теперь он встает у руля Diesel, где он объединит свое видение дизайна с иконическими ценностями этого уникального бренда».