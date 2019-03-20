Год Театра в России. Выставка фотохудожника Михаила Рыжова «Настоящий портрет. Главное»

Michael Ryzhov Media и Центральный Дом Журналиста в содружестве с брендинг-бюро МУЗА_Project и Фотоцентром «ФотоПро» представляют арт-перформанс в честь открытия выставки фотохудожника Михаила Рыжова «Настоящий портрет. Главное».

Михаил Рыжов - независимый российский фотограф и преподаватель, работающий в области мобильной и портретной фотографии, член Творческого Союза фотохудожников России.

На выставке, приуроченной к Году театра в России, будут представлены черно-белые портреты популярных российских актеров и деятелей искусства – Аллы Сигаловой, Александра Петрова, Максима Аверина, Елены Подкаминской, Виктора Вержбицкого, Романа Полянского, Чулпан Хаматовой, Лизы Боярской, Кирилла Рубцова, Анастасии Макеевой, Александра Олешко, Татьяны Арнтгольц, Алексея Кравченко, Паулины Андреевой, Артема Ткаченко, Виктории Толстогановой, Марка Богатырева, Ольги Ломоносовой, Ирины Безруковой, Катерины Шпица, Ксении Лавровой-Глинка, Анны Чиповской, Игоря Петренко, Павла Табакова и многих других…

Арт-перформанс поддерживают знаменитые бренды – ресторан «Домжур», винный дом «Шато Тамань», русская гастрономическая водка «Борщевка», поставщик дикой алтайской воды «Petroglyph», кондитерская мастерская «Лаборатория вкуса», производитель крафтового хлеба «ГлавХлеб», производитель ремесленного мороженого «Лаборатория Glacier», мастерская авторских украшений «Svetlana Ventura», итальянский бренд верхней одежды ODRI, клиника красоты «RENEO», звездное агентство BM Communication, полиграфическая компания «Астрель» и event-команда брендинг-бюро «МУЗА_PRoject».

Атмосферу праздничной вечеринки создают выступления знаковых артистов: DJ VED'MA, Fire & Light Show «EXSTRAVAGANZA», кавер-бэнд «Wanded Music», театр «AURA MONTEM», джазовый саксофонист Ник Шеффер.

Медиа-поддержку событию оказывают ТАСС, Россия Сегодня, StyleDelo, Intermoda.ru, РБК, Россия-1 Культура, Домашний, Москва-24, Московский комсомолец, Караван историй, Вечерняя Москва, Коммерсант, Москва-Media, Бизнес FM.

Место для этого события выбрано не случайно, т.к. Домжур уже более двухсот лет задает вектор развития в театральной, литературной, музыкальной и художественной жизни, создавая мероприятия в формате исторического наследия страны.

21 марта в 19 часов состоится открытие выставки, на котором будут присутствовать все герои фоторабот Михаила Рыжова. Выставка продлится с 22 марта по 30 апреля. Вход на выставку свободный.