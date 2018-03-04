"Год Жизни" Николая Насибова. Выставка с одноименным названием открылась в Москве.

В Москве открылась персональная выставка картин выдающегося современного художника Николая Насибова. В стильном и очень уютном, расположенном в самом центре Москвы в 3-х минутах ходьбы от метро Павелецкая, арт-пространстве галереи "СМарт Арт" посетители выставки могут увидеть новые работы художника: картины, арт-объекты, предметы интерьера и текстиля, выполненные с использованием принтов его полотен. На выставке представлена коллекция платков и палантинов "Семь счастливых дней", созданная Николаем Насибовым в коллаборации с дизайнером Екатериной Забегиной эксклюзивно для компании "СМарт Арт". Дивной красоты шелковые платки, произведенные в Италии на одном из лучших в мире текстильных производств, порадуют яркостью красок и высочайшим качеством исполнения всех поклонниц аксессуаров класса люкс.

Имя художника Николая Насибова, внука легендарного советского жокея Николая Насибова, появилось на арт-горизонте сравнительно недавно. Николай Насибов-младший, продолжая традиции своей семьи, много лет отдал служению конной отрасли, работая над проектированием и строительством ипподромов и конноспортивных комплексов. Год назад он начал писать картины, с первых же работ снискав похвалы известных художников современности, искусствоведов и арт-критиков.

"Николай Насибов, пожалуй, самый загадочный участник современного московского художественного сообщества. Он не вписывается в традиционный образ длинноволосого и слегка рассеянного «гения». Собранный, стильно одетый - он похож скорее на руководителя крупной компании на отдыхе, чем на художника-абстракциониста. Впечатление полностью меняется, если обратиться к его работам. Рассматривая его работы, зрителя постепенно охватывает предвкушение таинственной мистерии, которое случается только при встрече с настоящим талантом.

Каждая работа Николая – это исполненная акриловыми красками история. Художник легко меняет инструменты работает обратной стороной кисти или непосредственно руками, использует сусальное золото, никогда не смешивает краски на палитре. Именно поэтому впечатление от его работ сродни эмоциональному взрыву – мимо не пройдешь, хочется остановиться, приглядеться, привыкнуть глазами. Но разве можно привыкнуть к страсти или к выпуску энергии, к буйству чистого цвета или уводящей в экзистенциальные миры форме?

Николай Насибов работает в разных жанрах абстракционизма, отдавая дань как геометрическому, так и лирическому направлениям. И все же главной его тайной остается многослойность сюжета. В каждой работе существует макромир – видимое с любого расстояния яркое цветовое панно, красочный сюжет, перетекающие причудливые формы. И микромир – символы, фигуры, изображения людей, животных, рыб или кораблей, порой минимальный размеров, так искусно вписанные в общий контекст картины, что зрители подолгу обсуждают, что же каждый увидел…»

Екатерина Косолапова, кандидат философских наук

«…Николай Насибов работает в основном в жанре абстрактной аллегории. Уже сам размер его полотен (110/120; 120/200) провоцирует зрителя на остановку, всматривание в большое цветовое пятно, в котором открываются, как в окуляре микроскопа, различные структуры. Такой формат произведений – своеобразное противопоставление современному визуальному измельчению. Сегодня мы привыкли на маленьком экране смартфона за сутки просматривать тонны, точнее гигабайты изображений, не ощущая их фактуры, массы.

Картины Насибова, написанные на традиционном холсте, обладают повышенной телесностью. Не только благодаря размеру. Работая в смешанной технике, применяя мастихин, добавляя сусальное золото, автор добивается корпусности, создает у зрителя устойчивое чувство материальности. То есть представленные понятия обретают плоть.

Работы Насибова стилистически вариативны. Одни основаны на сложном взаимодействии форм и колорита, другие на «первоэлементах» изобразительного искусства, разработке таких ключевых составляющих, как локальный цвет и геометрическая ясность композиции.

Мозаичностью, возможностью калейдоскопического преображения, да и избранным жанром аллегории картины Насибова перекликаются с работами Арчимбольдо. Творчество мастера маньеризма знакомо нам, прежде всего по аллегориям, составленным из овощей и растений. Насибов складывает свои композиции не из конкретных объектов. Интерес к движению линии, жизни цвета, метаморфозам форм открыты искусством новейшего времени. И творчество Насибова развивает эту традицию…»

Ксения Апель, историк искусств

Выставка «Год жизни» - это итог плодотворной творческой деятельности Николая Насибова в течение одного года жизни. За этот период художником создано более 60 произведений, большинство из которых вошло в каталог, специально изданный для выставки. Над каталогом работали Анастасия Шишкова, Александр Забегин, Владислав Куракин, Екатерина Косолапова, Екатерина Забегина.

Выставка будет проходить до 29 апреля 2018 г. включительно по адресу: Москва, Татарская ул, 18, галерея "СМарт Арт". Часы работы: 12.00-21.00, выходной - понедельник. Телефон: 8 800 770 70 38.

Куратор выставки - Анастасия Шишкова.

Организаторы выставки - Марина Шевченко и Сергей Горбунов, компания "СМарт Арт".