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Артем Кузелев

Гога Ашкенази сообщила о перезапуске дома Vionnet

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  • 18 Октября 201814:43

Глава возрожденного несколько лет назад парижского дома моды решила сосредоточиться на экологичности.

Владелица и креативный директор парижского дома Vionnet объявила, что в нынешнем состоянии марка будет ликвидирована. В дальнейшем Гога Ашкенази проведет перезапуск компании, в рамках которого основной акцент будет сделан не на традициях дома, а на идеях экологичной моды и устойчивого развития. «Бренд Vionnet решил изменить направление своей деятельности, основываясь на вневременном наследии, понимании бизнеса и смелости Мадлен Вионне, и эволюционировать в соответствии со стратегией устойчивого развития. Мы рассматриваем этот путь как единственно верный для нас и для всего человечества в целом», – цитируют сегодня СМИ владелицу марки.

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