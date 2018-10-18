Гога Ашкенази сообщила о перезапуске дома Vionnet

Глава возрожденного несколько лет назад парижского дома моды решила сосредоточиться на экологичности.

Владелица и креативный директор парижского дома Vionnet объявила, что в нынешнем состоянии марка будет ликвидирована. В дальнейшем Гога Ашкенази проведет перезапуск компании, в рамках которого основной акцент будет сделан не на традициях дома, а на идеях экологичной моды и устойчивого развития. «Бренд Vionnet решил изменить направление своей деятельности, основываясь на вневременном наследии, понимании бизнеса и смелости Мадлен Вионне, и эволюционировать в соответствии со стратегией устойчивого развития. Мы рассматриваем этот путь как единственно верный для нас и для всего человечества в целом», – цитируют сегодня СМИ владелицу марки.