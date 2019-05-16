Голландский бренд Hunkemoller представил нового креативного директора

1 мая 2019 года на должность креативного директора голландского бренда нижнего белья и домашней одежды Hunkemöllerбыл назначен дизайнер с мировым именем Эндрю Лэйн (Andrew Lane). 41-летний дизайнер ранее работал в таких модных домах, как Vera Wang, Donna Karen, Narciso Rodriguez и Tommy Hilfiger. Его первая коллекция появится в магазинах бренда, в том числе в России, уже этой осенью.

Эндрю Лэйн: «Для меня большая честь стать частью команды Hunkemöller, и я с большим удовольствием привнесу свою экспертизу, чтобы способствовать развитию бренда. Это же фантастика, что Hunkemöller стремится разрабатывать продукты для всех! Искренне верю, что вместе мы выведем бренд на более высокий уровень в отношении инноваций и дизайна, а также предложим девушкам и женщинам по всему миру коллекции, которые вызовут искренний восторг и вдохновение”.

Генеральный директор Hunkemöller Филип Маунтфорд:«Позитивная энергия Эндрю, креативность и опыт в индустрии моды укрепят бренд и саму компанию. Я с нетерпением жду начала сотрудничества с Эндрю, чтобы усилить наши коллекции новыми дизайнерскими решениями. Его уникальное видение и знание моды поможет Hunkemöller стать лидирующим мировым брендом нижнего белья”.

16-летний стаж Эндрю в индустрии моды на международном уровне, работа в Нью-Йорке и Токио, огромные знания в области дизайна нижнего белья, купальников и домашней одежды - все это внесет свой вклад в дальнейшее развитие и успех бренда Hunkemöller.