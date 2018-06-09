Голосовой помощник от H&M и Google

Компании работают над совместным проектом, получившим название H&M Home Stylist.

H&M Home Stylist – высокотехнологичный проект шведской марки и компании Google. Он представляет собой голосового помощника, который сможет консультировать пользователей по вопросам создания домашнего интерьера. H&M Home Stylist поможет найти вдохновение, даст персональные советы по стилю всех помещений и предложит варианты мудбордов. Технологию уже увидели участники конференции Tech Fashion в Стокгольме.