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Артем Кузелев

Голосовой помощник от H&M и Google

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  • 09 Июня 201809:45
Сюжеты: H&M

Компании работают над совместным проектом, получившим название H&M Home Stylist.

H&M Home Stylist – высокотехнологичный проект шведской марки и компании Google. Он представляет собой голосового помощника, который сможет консультировать пользователей по вопросам создания домашнего интерьера. H&M Home Stylist поможет найти вдохновение, даст персональные советы по стилю всех помещений и предложит варианты мудбордов. Технологию уже увидели участники конференции Tech Fashion в Стокгольме.

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