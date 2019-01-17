Gore-Tex представляет продукцию в сегменте lifestyle & fashion на неделе мужской моды в Париже

Во временном шоу-руме бренда GORE-TEX в Париже во время недели мужской моды (16–18 января 2019), можно ознакомиться с товарами, отличающимися удачным сочетанием креативного дизайна и высокой функциональности. Особое внимание бренд уделяет технологиям, которые в будущем могут быть использованы в различных lifestyle продуктах: от оригинальной текстуры GORE-TEX SHAKEDRY™ до универсальных изделий GORE-TEX INFINIUM™, обладающих особыми водоотталкивающими свойствами.

Бенедикт Шлихтинг (Benedikt Schlichting), руководитель отдела Performance Wear в Gore-Тex, сказал: «Именно в духе «Воспоминаний о функциональности» была задумана выставка, видеоинсталляция и книга, которые посетители могут увидеть, посетив шоу-рум. Несмотря на то, что основное внимание уделяется архивным материалам и современному стилю, все экспонаты выставки объединены одной концепцией - развитием функциональности одежды и обуви, как в ближайшем, так и в более далёком будущем. Выставка знакомит гостей с брендом GORE-TEX и приглашает окунуться в его мир, где изобретаются новые высокие технологии».

Участником кампании «Воспоминания о функциональности» в Париже стал стилист и креативный консультант Стефан Манн (Stephen Mann), который занимает особое место в индустрии моды и спортивной одежды. Его отношения с GORE-TEX строятся на сотрудничестве с широким кругом lifestyle брендов, которые отражают как историческое значение, так и превосходство GORE-TEX в сфере создания функциональной продукции.

Стефан Манн (Stephen Mann): «Вы можете найти эти особенности в футуристической функциональности ACRONYM® или вещах безупречного качества ручной работы Visvim. Также сюда можно отнести Stone Island и C.P. Company и продукцию «новой школы» – Arc’teryx Veilance и Palace Skateboards, одновременно серьезную и бунтарскую».

Все эти бренды, как и многие другие благодаря смелым инновационным технологиям поднимают функциональность продукции GORE-TEX на новый смелый уровень. Они вдохновляют, а в некоторых случаях вдохновляются такими людьми, как Стефан. «Воспоминания о функциональности» повествуют очень личную историю бренда GORE-TEX. Историю, которая отражает широкое влияние технологий продукции GORE-TEX на стиль жизни.