Gore запускает новый бренд GORE-TEX®INFINIUM™

Более 40 лет марка GORE-TEX® является приверженцем износостойкости, функциональности,качества и комфорта, чем заслужила доверие к своей продукции во всем мире. Обладая огромным опытом в создании уникального продукта, компания W. L. Gore & Associates (Gore) решила вывести бренд GORE-TEX® на новый этап развития далеко за рамки обычной«непромокаемости».

Так, с осени 2018 к существующему бренду GORE-TEX® присоединится GORE-TEX®INFINIUM™ с ассортиментом одежды, обуви и аксессуаров абсолютно нового класса. Продукция GORE-TEX®INFINIUM™ также как и вся продукция GORE предназначена для активных людей, ценящих функциональность. Для разработки инновационных технологий и как результат- создания продукции с уникальными характеристиками, Gore использует последние достижения«науки комфорта», изучающей реакции человеческого тела на различные климатические факторы.Продукцию GORE-TEX®INFINIUM™, представленную в отдельных розничных магазинах, можно будет узнать по белому логотипу в виде ромба. В тоже время Gore продолжает работу по совершенствованию товаров «непромокаемо-дышащей» категории. В магазинах они будут помечены черным логотипом GORE-TEX® с ромбом.

«Новый бренд GORE-TEX®INFINIUM™ присоединится к бренду GORE-TEX® и предложит покупателям новые варианты продукции», - говорит Кристиан Лангер, глава по международным продажам и маркетингу отделения Gore Fabrics. - «Это может быть любимая пара обуви, которая сохранит ваши ноги в комфортном тепле зимой и позволит вам выглядеть стильно, ведь утепляющий слой настолько тонок, что эта обувь не будет выглядеть массивно, как к тому привыкли покупатели. Или перчатки, приятные на ощупь, сохраняющие руки в тепле зимой и позволяющие пользоваться смартфоном, не снимая их».

W. L. Gore & Associates — это мировая компания, занимающаяся изучением и созданием новых материалов и посвятившая себя преобразованиям в промышленном производстве продукции,позволившей существенно улучшить качество жизни многих людей. С1958 года Gore удалось решить большое количество сложных технических задач по созданию изделий, используемых в экстремальных условиях—от космоса и высочайших горных вершин до исследования работы внутренних органов человека.