Городские хищницы Save My Bag

Save My Bag снова показывает характер. Итальянский бренд представил новую осеннюю капсулу Urban Jungle. Сумки, рюкзаки и косметички получили новую хищную раскраску. Классические Miss, вместительные Cloud, элегантные Princess, мини-сумочки Cosette и аксессуары для путешествий теперь будут покорять сердца любительниц диких принтов. Save My Bag предлагает городским хищницам три варианта – шкура тигра, леопарда или кожа питона.
В новой капсуле сумки Miss представлены в двух размерах: стандартный и мини. Линия Princess доступна в диком окрасе во всех размерах. Клатчи Cosette с длинным тонким ремешком тоже предлагаются в трех цветовых сочетаниях. Косметички «под тигра», леопарда и питона выпускаются в размерах «стандарт» и «макси». А Рюкзаки-торбы Cloud дизайнеры решили переодеть этой осенью в два сезонных принта – питон и леопард.
В капсуле Urban Jungle представлены дополнительные аксессуары – короткие и длинные плечевые ремни с тем же набором принтов. Это делает практичные сумки Save My Bag еще удобнее. С легкой, яркой, удобной сумкой этого бренда вы можете смело выходить на охоту в городских джунглях.
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