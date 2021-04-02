Городской маркет GROWBOX пройдет в Москве 17-18 апреля

В рамках мероприятия гостей ждет маркет декора, растений (в том числе экзотических), hand-made изделий от самобытных локальных мастеров.

Для тех, кто интересуется комнатным озеленением, но не знает, с чего начать, организаторы подготовили мастер-классы для взрослых и детей по цветочным композициям, созданию флорариумов и многому другому (платно).

Must visit маркета - бесплатный лекторий от лучших специалистов в вопросах озеленения и ухода за комнатными растениями.

Состоится в рамках маркета и полюбившийся постоянными гостями зеленый своп, где можно обменяться надоевшими или не вписавшимися в интерьер растениями без каких-либо финансовых затрат. К обмену принимаются также черенки растений, горшки и другие полезные принадлежности для растениеводства.

А тех, кто проголодается во время шоппинга и обучения, ждет фудкорт с вкуснейшим кофе и сытной едой.

СПРАВКА:

Место проведения: дизайн завод Флакон «Пространство», г. Москва, ул. Новодмитровская 36,стр.2

Дата: 17 апреля - 18 апреля 2021г.

Время работы: с 12.00 до 20.00 ч.

Вход свободный. Возрастное ограничение 0+

Официальный сайт мероприятия: https://growbox.ru/

Официальный Instagram: @growbox_market , Facebook: https://www.facebook.com/GROWBOXMARKET

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ: Посещение мероприятия возможно в масках и перчатках (предоставляются организаторами) и при соблюдении социальной дистанции. Кроме этого, на территории фестиваля будет возможность воспользоваться бесплатными санитайзерами .