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Носкова Ольга Алексеевна

Горячая инновация! Обувь с подогревом эксклюзивно в сети «Эконика»

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  • 13 Февраля 201716:41
Сюжеты: Эконика

Технологи бренда «Эконика» разработали модель обуви особенно актуальную для российского климата – это обувь с подогревом. Теперь можно самостоятельно управлять температурой стельки в вашей паре.

Новая эксклюзивная модель универсальна, представлена в базовом черном цвете, что позволит легко сочетать ее с любыми комплектами одежды.  

В качестве материала стельки используется инновационный материал Ortholite, имеющий не только красивый внешний вид, но и теплоизоляционные свойства, обеспечивает необходимую вентиляцию и комфорт. Нагревающийся материал стельки состоит из композитного углеволокна с высокой энергоэффективностью. Это источник инфракрасных волн, способствующих улучшению кровообращения. Высокая прочность и гибкость материала позволяет избежать повреждения в процессе носки.

Обувь с умными стельками управляется с помощью приложения Mi time через Bluetooth. Приложение можно скачать с помощью QR кода в инструкции или с сайта www.ekonika.ru  

Инновационная модель обуви с подогревом представлена эксклюзивно в сети «Эконика». Она проста в использовании, безопасна и универсальна, при этом модель выглядит стильно и отвечает самым модным трендам.

Сайт/Интернет-магазин:  www.ekonika.ru

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