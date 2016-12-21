Горячие новости от Александра Вэнга

Благодаря своей работоспособности и таланту американский дизайнер продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых в модной индустрии.

За последние несколько дней Александр Вэнг лишь закрепил за собой статус одного из главных и плодовитых ньюсмейкеров мира моды. Следуя за актуальными трендами индустрии, дизайнер объявил о слиянии двух своих линий: Alexander Wang и T by Alexander Wang. Решение было принято для того, чтобы усилить мужскую коллекцию, результат чего можно будет увидеть уже в январе 2017 года на Неделе мужской моды в Париже. Вэнг подчеркнул, что теперь будет выпускать обе коллекции под одним брендом Alexander Wang, которая объединит базовый гардероб и вещи класса люкс. Цены же будут варьироваться в широком диапазоне от 90 до 2500 долларов.

1 / 24 Alexander Wang. Resort, 2017















































Второй новостью от американского дизайнера стала презентация курортной коллекции будущего года, вдохновленной эпохой 1980-х, хип-хоп культурой и стилем марки Kangol. В лукбуке можно увидеть, что во многих образах Вэнг использовал знаменитые кепки популярного бренда. Смешивая спорт, искусство танца, хип-хоп и уличную моду, модельер создал очень классную коллекцию, в которой леопардовый принт вполне гармонично сочетается с лакированной кожей и кружевами. Уже сейчас коллекция представлена в официальной онлайн-магазине Alexander Wang.

1 / 5 Alexander Wang. Весна-лето, 2017









И наконец, буквально вчера Александр опубликовал первые снимки весенне-летней кампании своего бренда. По сложившейся в этом году традиции в съемках принимали участие его друзья-музыканты, а также любимые модели во главе с Анной Иверс.