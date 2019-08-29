Презентация новой коллекции CAPRICE и тайны будущего лета

Конец августа радует теплом московских fashionistas и сникерхедов, но холодный сезон неотвратим. А значит, пора подумать о теплой обуви и горячих трендах! Узнать о них всё смогли посетители презентации осенне-зимней коллекции немецкого бренда CAPRICE, который с успехом прошёл 26 августа на выставке EURO SHOES 2019 в КВЦ «Сокольники».

Презентация коллекции осень-зима 19/20 немецкого бренда CAPRICE порадовала приглашенных модников возможностью приоткрыть завесу тайны над самыми острыми трендами грядущего теплого сезона! Приветственным словом гостей встретил владелец компании Caprice Юрген Кёльш. Выступавшие на мероприятии эксперты CAPRICE, среди них — медийный представитель немецкого обувного бренда CAPRICE Александра Бриль и дизайнер-модельер обуви Дарья Рощупкина, поделились с заинтересованной аудиторией секретами производства и дизайна, а также перспективами обувной моды.

Гости мероприятия, среди которых были журналисты модных изданий, инстаграм-блогеры, профессиональные фэшн-дизайнеры и байеры, еще раз оценили уже вышедшую осенне-зимнюю коллекцию бренда. По доброй традиции, ее «фишкой» стали актуальные фасоны.

Немецкие дизайнеры не обошлись без трендовых казаков, байкерских ботинок и сапог, а также утонченно-винтажных моделей на фасонных каблуках, сделав акцент на высококачественные материалы. Среди них — изделия из уникальной мягкой кожи африканских овец, высокотехнологичные текстиль.. Так кантри-стиль (казаки) и панк-мотивы (брутальность и металлические элементы) станут must-have теплого сезона.

Модникам и модницам стоит присмотреться к обуви следующих тонов:

✔ все оттенки зеленого и серого, особенно — строгий хаки;

✔ красный, который год не уходящий с подиумов, в особенности — любимый брендом CAPRICE бургунди;

✔ «звериные» принты, питон, золото и серебро — по-прежнему в фаворе;

✔ натуральные охряные и бежевые оттенки — непреходящая классика;

✔ угольно-черный — для тех, кто не следит за трендами, но всегда остается в них;

✔ среди синих и фиолетовых тонов выбираем приглушенные и глубокие.

✔ высокое голенище — кстати, теперь и для «неформатных» ножек: линейка CAPRICE Comfort полностью отвечает всем трендам и, при этом, модели в ней соответствуют полноте H;

Конечно, следует отметить проникновение обувных инноваций в коллекцию: запатентованная система On Air работает как настоящий кондиционер, делая прогулки в любую погоду исключительно комфортными. А технология Antishokk делает удобным и высокий каблук, кардинально снижая ударные нагрузки при ходьбе.

Приятным сюрпризом для гостей презентации стал закрытый показ весенне-летней коллекции CAPRICE, вызвавший особый интерес собравшихся. Среди основных трендов грядущего теплого сезона можно выделить яркие и даже провокационные колористические сочетания в соответствии с намеченными Pantone Color Institute цветовыми тенденциями — мята, море, природные фруктовые тона, травянистая зелень и приглушенные красно-фиолетовые оттенки.

Судя по «секретной» весенне-летней коллекции CAPRICE, по-прежнему в тренде:

✔ устойчивый наборный каблук средней высоты;

✔ право выбора: модель по вкусу найдут любители как острых, так и закругленных мысков;

✔ «Мэри Джейн» остается на вершинах популярности и до холодов мы можем наслаждаться комфортом и красотой этого фасона.

По окончанию закрытого показа гости получили возможность ближе познакомиться с новинками обеих коллекций CAPRICE и пообщаться с представителями бренда, принимавшими участие в их разработке.

Благодарим представителей марки CAPRICE за предоставленную возможность лично познакомиться с уникальными произведениями высококлассного обувного искусства.

Позвольте себе комфорт и красоту в роскошной обуви CAPRICE! Истинные перфекционисты и эстеты, будьте уверены, что перед CAPRICE капитулируют любые метеокапризы!