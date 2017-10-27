Горячие распродажи брендовой мебели и аксессуаров для дома только на Westwing.ru

Решили обновить дизайн квартиры и приобрести по-настоящему стильную, а главное, качественную мебель? В этом случае стоит заглянуть на Westwing – шоппинг-клуб, предлагающий широкий ассортимент как мебельных комплектов, так и отдельных экземпляров.

Решив обставить квартиру новой мебелью, хозяева нередко тратят массу времени и сил, объезжая специализированные магазины и подыскивая подходящие варианты на сайтах. На самом деле проблема решается просто, если зарегистрироваться на Westwing.

Что предлагает шоппинг-клуб Westwing?

Чтобы жилое помещение смотрелось стильно и гармонично, при выборе мебели стоит соблюдать несколько правил:

Мебельный гарнитур должен вписываться в дизайн помещения – желательно учитывать цветовой оттенок предметов, размеры, декор. При выборе товара в шоппинг-клубе можно воспользоваться советами дизайнеров и подобрать комплект, идеально подходящий для конкретной цели.

Найти мебель, разительно отличающуюся от предметов, расставленных в комнатах соседей и друзей. К счастью, времена югославских стенок, которые приобретались всеми, канули в Лету. Сегодня на Westwing можно подобрать эксклюзивный вариант, который существует в ограниченном количестве. Можно также подбирать предметы по отдельности, сочетая стилевые решения в соответствии с собственным вкусом.

Немаловажна и стоимость покупки. В шоппинг-клубе можно купить мебель от брендового производителя, не переплачивая за доставку и хранение в складских помещениях.

Стоит заметить, что ассортимент пополняется каждую неделю. Если в настоящее время нет предложений, которые бы сразу заинтересовали, не исключено, что в ближайшее время подходящий товар появится.

Например, сегодня на сайте Westwing.ru можно приобрести:

Кухонные гарнитуры как массового производства, так и оригинального дизайна. Комплекты представлены в различной цветовой гамме, благодаря отдельным комплектующим можно получить оптимальный вариант как для небольшого помещения, так и для кухонь, совмещенных со столовыми либо гостиными.

Изысканные наборы мебели для гостиных и столовых, включающие столы, удобные и красивые стулья, необходимые для посуды и прочих вещей шкафчики, мягкие диваны, небольшие и максимально уютные кушетки и пуфики.

Для спальни предназначены наборы мебели с комфортными кроватями, вместительными шкафами и прикроватными тумбами.

Не обойдены вниманием и дети – обставить мебелью детскую комнату несложно, обратившись к Westwing. Здесь представлены комплекты для маленьких ребятишек и подростков.

Хочется сделать дизайн неповторимым? Обратите внимание на эксклюзивные предложения – кресла-качалки, кровати с балдахинами, шкафы авторской работы.

Почему выгодно покупать мебель на Westwing.ru?

В отличие от интернет-магазинов, шоппинг-клуб не предлагает к продаже вещи, утратившие актуальность. Здесь вниманию покупателей представлены лучшие образцы брендовых производителей.

Стоимость невысока, так как Westwing не имеет дел с посредниками, поэтому не накручивает цены.

Доставка осуществляется напрямую от производителя, что также позволяет покупателю сэкономить средства.

Каждую неделю список товаров обновляется – в продажу поступают новинки.

Большой интерес представляет политика скидок, которой придерживаются владельцы шоппинг-клуба. Для постоянных покупателей проводятся специальные распродажи. Если стоимость приглянувшейся вещи изначально казалась высокой, на подобной распродаже приобрести этот предмет можно с существенной скидкой. Нередко стоимость снижается на 70%.

По статистике, более 1 000 000 россиян уже воспользовались услугами шоппинг-клуба. Если вам нужна действительно качественная вещь, не упускайте шанс и загляните в Westwing. Мебель для дома, приобретенная здесь, наверняка прослужит долго и создаст неповторимую атмосферу в вашем доме.