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Артем Кузелев

Госдума защитит российских дизайнеров

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  • 18 Октября 201819:06

В России принят законопроект о правовой охране продукции отечественных дизайнеров.

На этой неделе Государственная дума России приняла в первом чтении закон о правовой охране промышленных образцов одежды российских дизайнеров. Благодаря свежим поправкам промышленные модели будут временно защищены с момента публикации сведений о заявке в бюллетене Роспатента. Механизм повторяет то, что работает в отношении заявок на изобретения и патенты.

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