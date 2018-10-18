Госдума защитит российских дизайнеров

В России принят законопроект о правовой охране продукции отечественных дизайнеров.

На этой неделе Государственная дума России приняла в первом чтении закон о правовой охране промышленных образцов одежды российских дизайнеров. Благодаря свежим поправкам промышленные модели будут временно защищены с момента публикации сведений о заявке в бюллетене Роспатента. Механизм повторяет то, что работает в отношении заявок на изобретения и патенты.