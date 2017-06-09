Гоша Рубчинский дебютировал в театре

Российский дизайнер стал художником по костюмам в спектакле Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

Отечественная икона кино и стиля Рената Литвинова поставила в МХТ им. А.П. Чехова спектакль «Северный ветер». Работая над постановкой, Литвинова пригласила к сотрудничеству по-настоящему звездную группу профессионалов. За создание костюмов спектакля ответственен дизайнер Гоша Рубчинский, над музыкой и звуком работали Земфира Рамазанова и Роман Литвинов (Mujuice).

О своем дебюте в театре выбравший минимализм Рубчинский рассказал: «Я выбрал черно-серую палитру с коричневыми акцентами, добавив кожаных деталей. Мне хотелось, чтобы одежда в пьесе была вторична и работала как маленький элемент. Она должна лишь помогать раскрывать характеры героев. Главная идея – создать одежду, которая была бы заметна меньше, чем сами актеры». О своем выборе костюмера Рената рассказала: «Мне скучно работать с классическими театральными костюмерами. Я знаю, как они думают. А Григорий – это совершенно новая концепция. У него очень интеллектуальная одежда».