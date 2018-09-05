Гоша Рубчинский оформил обложку нового сингла Земфиры

Российский дизайнер в соавторстве с Ренатой Литвиновой разработал дизайн нового диска артистки.

Дизайнер Гоша Рубчинский и режиссер Рената Литвинова общими усилиями создали обложку нового сингла Земфиры. На диске, оформленном в духе ретро, выходит песня «Джозеф», скомпилированная из отрывков цикла Иосифа Бродского 1964 года «Новые стансы к Августе». Кроме самой Земфиры над записью поработали российский электронщик Mujuice, гитарист Дмитрий Емельянов, а также музыканты Стив Уэстон и Майк Хиллиер.