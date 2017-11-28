Гоша Рубчинский отправляется в Екатеринбург

В январе российский дизайнер представит свою новую коллекцию в столице Урала.

Следующий показ марки Gosha Rubchinskiy пройдет 14 января в Екатеринбурге. В качестве локации Рубчинский выбрал выставочной и культурное пространство «Ельцин-центр». Кроме образов собственной марки, на шоу дизайнер представит (уже в третий раз) модели из капсульной коллекции для линии adidas Football. Коллаборация приурочена к предстоящему Чемпионату мира по футболу, который пройдет в будущем году в России.