Гоша Рубчинский отправляется в Екатеринбург

В январе российский дизайнер представит свою новую коллекцию в столице Урала.
Следующий показ марки Gosha Rubchinskiy пройдет 14 января в Екатеринбурге. В качестве локации Рубчинский выбрал выставочной и культурное пространство «Ельцин-центр». Кроме образов собственной марки, на шоу дизайнер представит (уже в третий раз) модели из капсульной коллекции для линии adidas Football. Коллаборация приурочена к предстоящему Чемпионату мира по футболу, который пройдет в будущем году в России.
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