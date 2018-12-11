Гоша Рубчинский ответил на обвинения в домогательствах

На днях российского дизайнера обвинили в домогательствах к 16-летнему подростку. Команда Рубчинского поспешила объяснить ситуацию.

Шестнадцатилетний Ян Силфверлинг опубликовал в сети скриншоты переписки с Гошей Рубчинским, которую вел в Instagram. Из сообщений следует, что российский дизайнер просил подростка прислать ему фотографии, в том числе и из ванной.

В ответ на скандальный пост, который может иметь печальные последствия, команда Гоши поделилась информацией о том, что переписка была частью кастинга. По версии стороны Рубчинского, дизайнер рассматривал кандидатуру подростка на роль в качестве модели для съемок лукбука. Кроме того, представители Гоши подчеркнули, что Ян Силфверлинг был слишком назойлив с требованием ответа о кастинге, поэтому дизайнеру пришлось его заблокировать.