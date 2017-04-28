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Гоша Рубчинский (Gosha Rubchinskiy) (16)
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Артем Кузелев

Гоша Рубчинский снова проведет шоу в России

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  • 28 Апреля 201712:30
Сюжеты: Гоша Рубчинский (Gosha Rubchinskiy)

Весенне-летняя коллекция российского дизайнера будет представлена в июне этого года в Санкт-Петербурге.

Гоша Рубчинский снова возвращается на родину. На днях стало известно, что следом за своим калининградским шоу, дизайнер намерен показать новую коллекцию в Петербурге. Презентация весенне-летней коллекции будущего года состоится в 9 июня в рамках сотрудничества с компанией Adidas. Сообщается, что новая коллекция, скорее всего, будет посвящена приближающемуся Чемпионату мира по футболу.

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