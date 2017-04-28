Гоша Рубчинский снова проведет шоу в России

Весенне-летняя коллекция российского дизайнера будет представлена в июне этого года в Санкт-Петербурге.

Гоша Рубчинский снова возвращается на родину. На днях стало известно, что следом за своим калининградским шоу, дизайнер намерен показать новую коллекцию в Петербурге. Презентация весенне-летней коллекции будущего года состоится в 9 июня в рамках сотрудничества с компанией Adidas. Сообщается, что новая коллекция, скорее всего, будет посвящена приближающемуся Чемпионату мира по футболу.