Гоша Рубчинский создал мерч для группы «Мумий Тролль»

Легенда российской музыки и дизайнер объединились, чтобы выпустить юбилейную капсульную коллекцию.

1 / 5 Гоша Рубчинский для группы «Мумий Тролль»









Гоша Рубчинский создал капсульную коллекцию мерча, посвященную двадцатилетию альбома «Морская» группы «Мумий Тролль». В капсуле представлены трикотажные футболки, свитшоты и кастомизированные доски для серфинга, украшенные логотипом коллектива и обложкой знаменитого альбома. Участие в съемках лукбука приняли дочери Ильи Лагутенко. В скором времени вещи появятся в продаже в магазинах Dover Street Market, Comme des Garcons Trading Museum и онлайн-бутиках.