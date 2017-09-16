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Гоша Рубчинский (Gosha Rubchinskiy) (19)
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Артем Кузелев

Гоша Рубчинский создал мерч для группы «Мумий Тролль»

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  • 16 Сентября 201700:27
Сюжеты: Гоша Рубчинский (Gosha Rubchinskiy)

Легенда российской музыки и дизайнер объединились, чтобы выпустить юбилейную капсульную коллекцию.

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  • Гоша Рубчинский для группы «Мумий Тролль»

Гоша Рубчинский создал капсульную коллекцию мерча, посвященную двадцатилетию альбома «Морская» группы «Мумий Тролль». В капсуле представлены трикотажные футболки, свитшоты и кастомизированные доски для серфинга, украшенные логотипом коллектива и обложкой знаменитого альбома. Участие в съемках лукбука приняли дочери Ильи Лагутенко. В скором времени вещи появятся в продаже в магазинах Dover Street Market, Comme des Garcons Trading Museum и онлайн-бутиках.

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