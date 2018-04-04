Гоша Рубчинский закрывает одноименный бренд

Один из самых популярных и узнаваемых за границей российских дизайнеров решил завершить работу своей марки.

В своем Instagram дизайнер Гоша Рубчинский сообщил о закрытии своего бренда. Гоша объявил, что больше не будет выпускать сезонные коллекции, но планирует заняться чем-то новым. Как отметили представители Рубчинского, дизайнер хочет «найти новые способы создания и продажи продуктов». Кроме того, еще несколько лет россиянин будет занят в проектах холдинга Comme Des Garcons и займется развитием своей второй линии «Рассвет». В скором времени дизайнер откроет магазин с таким же названием.