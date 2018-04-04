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Гоша Рубчинский (Gosha Rubchinskiy) (23)
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Артем Кузелев

Гоша Рубчинский закрывает одноименный бренд

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  • 04 Апреля 201816:48
Сюжеты: Гоша Рубчинский (Gosha Rubchinskiy), Comme Des Garcons

Один из самых популярных и узнаваемых за границей российских дизайнеров решил завершить работу своей марки.

В своем Instagram дизайнер Гоша Рубчинский сообщил о закрытии своего бренда. Гоша объявил, что больше не будет выпускать сезонные коллекции, но планирует заняться чем-то новым. Как отметили представители Рубчинского, дизайнер хочет «найти новые способы создания и продажи продуктов». Кроме того, еще несколько лет россиянин будет занят в проектах холдинга Comme Des Garcons и займется развитием своей второй линии «Рассвет». В скором времени дизайнер откроет магазин с таким же названием.

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