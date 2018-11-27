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Гоша Рубчинский (Gosha Rubchinskiy) (26)
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Артем Кузелев

Гошу Рубчинского обвинили в нарушении авторских прав

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  • 27 Ноября 201815:23
Сюжеты: Гоша Рубчинский (Gosha Rubchinskiy)

Дело не дошло до официального судебного иска, но обвинения, прозвучавшие в социальных сетях, вполне обоснованы.

Денис Одинг, известный как один из организаторов рейвов «Восточный удар», опубликовал в «Фэйсбуке» пост,в  котором обвинил Гошу Рубчинского в нарушении авторских прав. На футболках дизайнера, продающихся по всему миру, действительно, напечатаны логотип и название фестиваля. В интервью одному из Telegram-каналов он сообщил подробности: «В начале 2017 года мне позвонил представитель Рубчинского, задавал вопросы про рейвы Петербурга в 90-е. Они собирались издать книжку к своему показу в Петербурге. О выпуске одежды речи не шло. Потом выяснилось, что напечатаны футболки с логотипом «Восточного удара». Это было дерзко и бесцеремонно, но я не придал этому большого значения, подумал, что футболки выпущены маленьким тиражом специально для показа».

Однако выяснилось, что фирменный знак украшает товары, которые большими тиражами продаются в интернет-магазинах. Эти же рисунки размещены на вещах из совместной коллекции Рубчинского и британской марки Burberry. Представители дизайнера в ответе Одингу сообщили: «Это оммаж, отсылка. Поэтому в этом нет ничего противозаконного ни с юридической, ни с моральной точки зрения». Кроме того, стало известно, что дизайнер постарается урегулировать вопрос с «Восточным ударом».

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