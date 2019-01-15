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Артем Кузелев

Гости 24-й церемонии Critics’ Choice Awards

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  • 15 Января 201901:47

В Лос-Анджелесе состоялась 24-я ежегодная церемония вручения кинонаград «Выбор критиков».

Кинокритики назвали картину Альфонсо Куарона «Рома» лучшим фильмом 2018 года и отдали ему премию в четырех номинациях, в том числе «Лучший режиссер». Также экспертами был особенно отмечен главный блокбастер прошлого года «Миссия невыполнима: Последствия» с Томом Крузом в главной роли. Лучшей комедией назван фильм «Безумно богатые азиаты». Среди ТВ-проектов критиками отмечены сериал «Американцы» и «Удивительная миссис Мейзел».

По традиции мероприятие собрало весь цвет американского кино, телевидения и шоу-бизнеса. Лучшие наряды звезд в фоторепортаже с ковровой дорожки церемонии.

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