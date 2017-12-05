Гости церемонии British Fashion Awards 2017

В понедельник вечером в Лондоне собрались главные звезды модной индустрии, чтобы принять участие в важнейшем событии года.
Вчера в Лондоне члены жюри Британского Совета моды объявили имена победителей премии British Fashion Awards 2017. В этом году призы распределились следующим образом:
Лучший дизайнер – Раф Симонс
Лучшая модель – Адвоа Абоа
Икона стиля – Донателла Версаче
Премия Изабеллы Блоу за креативность – Пэт Макграт
Специальная награда за инновации – Стелла Маккартни
Лучший дизайнер аксессуаров – Джонатан Андерсон (Loewe)
Лучший дизайнер женской одежды – Джонатан Андерсон (J.W. Anderson)
Лучший дизайнер мужской одежды – Крейг Грин.
Ведущими церемонии стали Мисс Пигги из «Маппет-шоу» в платье от Saint Laurent и дизайнер Дерек Бласберг.
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