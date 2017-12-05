Гости церемонии British Fashion Awards 2017

В понедельник вечером в Лондоне собрались главные звезды модной индустрии, чтобы принять участие в важнейшем событии года.

Вчера в Лондоне члены жюри Британского Совета моды объявили имена победителей премии British Fashion Awards 2017. В этом году призы распределились следующим образом:

Лучший дизайнер – Раф Симонс

Лучшая модель – Адвоа Абоа

Икона стиля – Донателла Версаче

Премия Изабеллы Блоу за креативность – Пэт Макграт

Специальная награда за инновации – Стелла Маккартни

Лучший дизайнер аксессуаров – Джонатан Андерсон (Loewe)

Лучший дизайнер женской одежды – Джонатан Андерсон (J.W. Anderson)

Лучший дизайнер мужской одежды – Крейг Грин.

Ведущими церемонии стали Мисс Пигги из «Маппет-шоу» в платье от Saint Laurent и дизайнер Дерек Бласберг.