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Артем Кузелев

Гости церемонии British Fashion Awards 2017

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  • 05 Декабря 201719:30
Сюжеты: British Fashion Awards

В понедельник вечером в Лондоне собрались главные звезды модной индустрии, чтобы принять участие в важнейшем событии года.

Вчера в Лондоне члены жюри Британского Совета моды объявили имена победителей премии British Fashion Awards 2017. В этом году призы распределились следующим образом:

Лучший дизайнер – Раф Симонс

Лучшая модель – Адвоа Абоа

Икона стиля – Донателла Версаче

Премия Изабеллы Блоу за креативность – Пэт Макграт

Специальная награда за инновации – Стелла Маккартни

Лучший дизайнер аксессуаров – Джонатан Андерсон (Loewe)

Лучший дизайнер женской одежды – Джонатан Андерсон (J.W. Anderson)

Лучший дизайнер мужской одежды – Крейг Грин.

Ведущими церемонии стали Мисс Пигги из «Маппет-шоу» в платье от Saint Laurent и дизайнер Дерек Бласберг.

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