Прошедшая на прошлой неделе торжественная церемония вручения наград CFDA привлекал внимание множества звезд и вызвала горячие споры.
- Гости церемонии CFDA Awards 2017 :: Эльза Хоск
- Аврора Джеймс и Браун Эндрюс
- Адам Селман и Имаан Хаммам
- Адам Селман и Мишель Смит
- Адвоа Абоа
- Адриана Лима и Донна Каран
- Адриана Лима
- Алек Век
- Александра Ричардс
- Аманда Пит
- Ана Леларио и Роберт Геллер
- Анна Винтур
- Анна Кливленд и Верджил Азруэль
- Ариэль и Шимон Овадия
- Бпук Уолл и Айван Барт
- Брит Марлинг
- Брук Шилдс
- Брэд Горски
- Брэд Уолш, Кристиан Сириано и Джанет Мок
- Брэндон Максвелл и Райли Монтана
- Бэлла Хадид
- Вера Вонг
- Габриэла Херст
- Даниэль, Эсте и Алана Хаим
- Дао-И Чоу и Максвелл Осборн
- Делила Бель Хамлин
- Демна Гвасалия
- Джанет Мок и Джонатан Симкай
- Джейми Александр
- Джеймс Франко
- Джек Маккалоу, Хлоэ Севиньи и Лазаро Эрнандес
- Дженна Лайонс
- Джиджи Хадид и Адриана Лима
- Джиджи Хадид
- Джоан Смоллс
- Джон Бартлет
- Джонатан Сондерс и Кейт Босуорт
- Ди Мондо и Эрик Явитц
- Ди Мондо
- Диана Крюгер
- Диана фон Фюрстенберг
- Диана фон Фюрстенберг и Эва Чэнь
- Жанель Монэ
- Женя Катова и Николь Миллер
- Женя Катова
- Жозефин Скривер
- Имаан Хаммам
- Ирен Нойвирт
- Карен Элсон
- Карли Клосс и Аманда Пит
- Карли Клосс
- Кейт Босуорт и Лора Вассар
- Кейт Босуорт
- Керри Вашингтон и Жанель Монэ
- Керри Вашингтон и Люпита Ньонго
- Коко Роша
- Констанс Яблонски
- Ларисса Хофманн
- Леандра Медин
- Лела Роуз и Мэри Элизабет Уинстэд
- Лили Олджридж и Джейсон Ву
- Лора Ким и Фернандо Гарсия
- Лора Лав
- Лора Харриер и Росси Ассолин
- Лора Харриер
- Лулу Тенни, Раф Симонс и Джулия Нобис
- Люпита Ньонго
- Марк Бауэр и Джейми Александр
- Марта Хант
- Мег Райан
- Мей Маск
- Мишель Лами и Рик Оуэнс
- Мия Моретти
- Мэнди Мур
- Мэри Элизабет Уинстэд
- Мэри-Кейт и Эшли Олсен
- Мэтт Бомер
- Натан Баудро
- Николь Кидман
- Оливия Манн
- Оливия Палермо
- Пом Клементьефф
- Приянка Чопра и Майкл Корс
- Пэт МакГрат и Эмбер Валлетта
- Ребекка Тейлор
- Ребекка Холл и Габриэла Херст
- Роберта Колиндрез и Дженна Лайонс
- Роуэн Бланчард
- Сандер Лак и Дженна Лайонс
- Сара Сампайо
- Сесиль Ричардс
- Стейси Бендет
- Стейси Энгман
- Стив Колб
- Сьюки Уотерхаус
- Тодд Снайдер
- Том Браун
- Томми Дорфман
- Томми и Ди Хилфигер
- Тори Берч и Констанс Яблонски
- Хайди Клум и Зак Позен
- Хайди Клум
- Хари Неф
- Харли Вьера Ньютон
- Хейли Болдуин
- Херон Престон
- Хилари Рода
- Хлоэ Севиньи
- Хлоя Грейс Морец и Саша Лейн
- Элизабет Чеймберс и Эрми Хаммер
- Эльза Хоск
- Эмбер Валлетта и Брит Марлинг
- Эмбер Валлетта
- Эрин Уоссон и Касия Страсс
- Эрин Уоссон
- Эрин Фостер
- Як Ягачак
Разногласия в основном касались выбора жюри. Многие блогеры и люди интересующиеся модной индустрией были не согласны с распределением наград, однако Раф Симонс все равно стал абсолютным победителем этого года. Также комментаторы живо обсуждали наряды звезд, посетивших вечер. Многие наряды и в самом деле оказались довольно спорными.
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