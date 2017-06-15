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Артем Кузелев

Гости церемонии CFDA Awards 2017

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  • 15 Июня 201709:22
Сюжеты: CFDA

Прошедшая на прошлой неделе торжественная церемония вручения наград CFDA привлекал внимание множества звезд и вызвала горячие споры.

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  • Гости церемонии CFDA Awards 2017 :: Эльза Хоск

Разногласия в основном касались выбора жюри. Многие блогеры и люди интересующиеся модной индустрией были не согласны с распределением наград, однако Раф Симонс все равно стал абсолютным победителем этого года. Также комментаторы живо обсуждали наряды звезд, посетивших вечер. Многие наряды и в самом деле оказались довольно спорными.

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