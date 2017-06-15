Прошедшая на прошлой неделе торжественная церемония вручения наград CFDA привлекал внимание множества звезд и вызвала горячие споры.

1 / 116 Гости церемонии CFDA Awards 2017 :: Эльза Хоск

Аврора Джеймс и Браун Эндрюс

Адам Селман и Имаан Хаммам

Адам Селман и Мишель Смит

Адвоа Абоа

Адриана Лима и Донна Каран

Адриана Лима

Алек Век

Александра Ричардс

Аманда Пит

Ана Леларио и Роберт Геллер

Анна Винтур

Анна Кливленд и Верджил Азруэль

Ариэль и Шимон Овадия

Бпук Уолл и Айван Барт

Брит Марлинг

Брук Шилдс

Брэд Горски

Брэд Уолш, Кристиан Сириано и Джанет Мок

Брэндон Максвелл и Райли Монтана

Бэлла Хадид

Вера Вонг

Габриэла Херст

Даниэль, Эсте и Алана Хаим

Дао-И Чоу и Максвелл Осборн

Делила Бель Хамлин

Демна Гвасалия

Джанет Мок и Джонатан Симкай

Джейми Александр

Джеймс Франко

Джек Маккалоу, Хлоэ Севиньи и Лазаро Эрнандес

Дженна Лайонс

Джиджи Хадид и Адриана Лима

Джиджи Хадид

Джоан Смоллс

Джон Бартлет

Джонатан Сондерс и Кейт Босуорт

Ди Мондо и Эрик Явитц

Ди Мондо

Диана Крюгер

Диана фон Фюрстенберг

Диана фон Фюрстенберг и Эва Чэнь

Жанель Монэ

Женя Катова и Николь Миллер

Женя Катова

Жозефин Скривер

Имаан Хаммам

Ирен Нойвирт

Карен Элсон

Карли Клосс и Аманда Пит

Карли Клосс

Кейт Босуорт и Лора Вассар

Кейт Босуорт

Керри Вашингтон и Жанель Монэ

Керри Вашингтон и Люпита Ньонго

Коко Роша

Констанс Яблонски

Ларисса Хофманн

Леандра Медин

Лела Роуз и Мэри Элизабет Уинстэд

Лили Олджридж и Джейсон Ву

Лора Ким и Фернандо Гарсия

Лора Лав

Лора Харриер и Росси Ассолин

Лора Харриер

Лулу Тенни, Раф Симонс и Джулия Нобис

Люпита Ньонго

Марк Бауэр и Джейми Александр

Марта Хант

Мег Райан

Мей Маск

Мишель Лами и Рик Оуэнс

Мия Моретти

Мэнди Мур

Мэри Элизабет Уинстэд

Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Мэтт Бомер

Натан Баудро

Николь Кидман

Оливия Манн

Оливия Палермо

Пом Клементьефф

Приянка Чопра и Майкл Корс

Пэт МакГрат и Эмбер Валлетта

Ребекка Тейлор

Ребекка Холл и Габриэла Херст

Роберта Колиндрез и Дженна Лайонс

Роуэн Бланчард

Сандер Лак и Дженна Лайонс

Сара Сампайо

Сесиль Ричардс

Стейси Бендет

Стейси Энгман

Стив Колб

Сьюки Уотерхаус

Тодд Снайдер

Том Браун

Томми Дорфман

Томми и Ди Хилфигер

Тори Берч и Констанс Яблонски

Хайди Клум и Зак Позен

Хайди Клум

Хари Неф

Харли Вьера Ньютон

Хейли Болдуин

Херон Престон

Хилари Рода

Хлоэ Севиньи

Хлоя Грейс Морец и Саша Лейн

Элизабет Чеймберс и Эрми Хаммер

Эльза Хоск

Эмбер Валлетта и Брит Марлинг

Эмбер Валлетта

Эрин Уоссон и Касия Страсс

Эрин Уоссон

Эрин Фостер

Як Ягачак

Разногласия в основном касались выбора жюри. Многие блогеры и люди интересующиеся модной индустрией были не согласны с распределением наград, однако Раф Симонс все равно стал абсолютным победителем этого года. Также комментаторы живо обсуждали наряды звезд, посетивших вечер. Многие наряды и в самом деле оказались довольно спорными.