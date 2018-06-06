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Артем Кузелев

Гости церемонии CFDA Awards 2018

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  • 06 Июня 201823:13
Сюжеты: CFDA

На прошедшей в Бруклинском музее торжественной церемонии вручения наград Совета модных дизайнеров Америки традиционно собралось огромное количество знаменитостей.

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  • Гости церемонии CFDA Awards 2018 :: Алессандра Амбросио

«Оскар» модной индустрии в этом году впервые проходил на площадке Бруклинского музея, Нью-Йорк. Традиционно мероприятие собрало огромное количество звезд, которые предстали перед фоторепортерами в лучших образах. На церемонии присутствовали знаменитости мира моды, шоу-бизнеса, киноиндустрии и спорта. Работу их стилистов можно оценить в фотоподборке с красной дорожки.

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