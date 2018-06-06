На прошедшей в Бруклинском музее торжественной церемонии вручения наград Совета модных дизайнеров Америки традиционно собралось огромное количество знаменитостей.
- Гости церемонии CFDA Awards 2018 :: Алессандра Амбросио
- Амандла Стенберг
- Анна Винтур
- Бизи Филиппс
- Брук Шилдс
- Вера Вонг
- Вирджил Абло
- Вупи Голдберг и Кристиан Сириано
- Дайан Лейн
- Дарья Строкоус
- Девон Виндзор
- Делани Тарр
- Джасмин Сандерс
- Джеймс Джеббия
- Джейсон Вайнберг и Джилл Фритцо
- Джерри и Джессика Сайнфелд
- Джиджи Горджеос
- Джиджи Хадид
- Джоан Смоллс
- Джон Бартлет
- Джордан Данн
- Джулия Гарнер
- Ди Оклеппо и Томми Хилфигер
- Диана фон Фюрстенберг и Ирина Шейк
- Дианна Агрон
- Дилан Лорен
- Донателла Версаче
- Жозефин Скривер
- Ирина Шейк
- Исса Рей
- Кайя Гербер и Александр Вэнг
- Камила Мендес
- Карли Клосс и Джейсон Ву
- Кейт Бланшетт
- Келани
- Кендалл Дженнер
- Кеннет Коул
- Ким Кардашьян
- Клэр Дэйнс и Хью Дэнси
- Кортни Кардашьян
- Кэндис Хаффин
- Кэтрин Ньютон
- Лаис Рибейро
- Лара Стоун
- Леоми Андерсон
- Лили Олдридж
- Лилиана Васкес
- Линда Фарго
- Лора Харриер
- Люпита Ньонго
- Мадлен Брюэр
- Марли Шелтон
- Марта Хант
- Мэдди Зиглер
- Наоми Кэмпбелл
- Оливия Калпо
- Ральф Лорен и Рики Энн Лоью-Бир
- Раф Симонс и Наоми Кэмпбелл
- Розарио Доусон
- Рози Хантингтон-Уайтли
- Рэйчел Зоуи
- Сара Полсон
- Сиара
- Тао Окамото
- Томас Толан и Нарцисо Родригес
- Трэйси Эллис Росс
- Уинни Харлоу
- Шанель Иман
- Шанина Шейк
- Эдвард Эннифул
- Эльза Хоск
- Эмбер Херд и Майкл Корс
- Эмили Ратаковски
- Эрика Джейн
- Эшли Грэм
- Эшли и Мэри-Кейт Олсен
«Оскар» модной индустрии в этом году впервые проходил на площадке Бруклинского музея, Нью-Йорк. Традиционно мероприятие собрало огромное количество звезд, которые предстали перед фоторепортерами в лучших образах. На церемонии присутствовали знаменитости мира моды, шоу-бизнеса, киноиндустрии и спорта. Работу их стилистов можно оценить в фотоподборке с красной дорожки.
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