На прошедшей в Бруклинском музее торжественной церемонии вручения наград Совета модных дизайнеров Америки традиционно собралось огромное количество знаменитостей.

1 / 76 Гости церемонии CFDA Awards 2018 :: Алессандра Амбросио

Амандла Стенберг

Анна Винтур

Бизи Филиппс

Брук Шилдс

Вера Вонг

Вирджил Абло

Вупи Голдберг и Кристиан Сириано

Дайан Лейн

Дарья Строкоус

Девон Виндзор

Делани Тарр

Джасмин Сандерс

Джеймс Джеббия

Джейсон Вайнберг и Джилл Фритцо

Джерри и Джессика Сайнфелд

Джиджи Горджеос

Джиджи Хадид

Джоан Смоллс

Джон Бартлет

Джордан Данн

Джулия Гарнер

Ди Оклеппо и Томми Хилфигер

Диана фон Фюрстенберг и Ирина Шейк

Дианна Агрон

Дилан Лорен

Донателла Версаче

Жозефин Скривер

Ирина Шейк

Исса Рей

Кайя Гербер и Александр Вэнг

Камила Мендес

Карли Клосс и Джейсон Ву

Кейт Бланшетт

Келани

Кендалл Дженнер

Кеннет Коул

Ким Кардашьян

Клэр Дэйнс и Хью Дэнси

Кортни Кардашьян

Кэндис Хаффин

Кэтрин Ньютон

Лаис Рибейро

Лара Стоун

Леоми Андерсон

Лили Олдридж

Лилиана Васкес

Линда Фарго

Лора Харриер

Люпита Ньонго

Мадлен Брюэр

Марли Шелтон

Марта Хант

Мэдди Зиглер

Наоми Кэмпбелл

Оливия Калпо

Ральф Лорен и Рики Энн Лоью-Бир

Раф Симонс и Наоми Кэмпбелл

Розарио Доусон

Рози Хантингтон-Уайтли

Рэйчел Зоуи

Сара Полсон

Сиара

Тао Окамото

Томас Толан и Нарцисо Родригес

Трэйси Эллис Росс

Уинни Харлоу

Шанель Иман

Шанина Шейк

Эдвард Эннифул

Эльза Хоск

Эмбер Херд и Майкл Корс

Эмили Ратаковски

Эрика Джейн

Эшли Грэм

Эшли и Мэри-Кейт Олсен

«Оскар» модной индустрии в этом году впервые проходил на площадке Бруклинского музея, Нью-Йорк. Традиционно мероприятие собрало огромное количество звезд, которые предстали перед фоторепортерами в лучших образах. На церемонии присутствовали знаменитости мира моды, шоу-бизнеса, киноиндустрии и спорта. Работу их стилистов можно оценить в фотоподборке с красной дорожки.