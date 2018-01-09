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Артем Кузелев

Гости церемонии и победители премии «Золотой глобус» 2018

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  • 09 Января 201801:31
Сюжеты: Золотой глобус

В торжественной атмосфере в Голливуде назвали имена победителей этого года.

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  • Гости церемонии «Золотой глобус» 2018 :: Ава Дюверней

В ночь с воскресенья на понедельник в Голливуде состоялась церемония вручения кинонаград Golden Globes 2018. Премия была вручена в юбилейный 75 раз и проходила под слоганом I’m With Her. Тема призвана поддержать жертв насилия, сексизма и домогательств. В честь этого все гости церемонии надели стильные черные наряды. Увидеть их можно в галерее, а полный список победителей «Золотого глобуса» в этом году выглядит так:

Почетная премия имени Сесиля Б. Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа: Опра Уинфри

Лучший фильм (драма): «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший фильм (комедия/мюзикл): «Леди Берд»

Лучший режиссер: Гильермо Дель Торо, «Форма воды»

Лучший актер (комедия/мюзикл): Джеймс Франко, «Горе-творец»

Лучшая актриса (комедия/мюзикл): Сирша Ронан, «Леди Берд»

Лучший актер (драма): Гари Олдман, «Темные времена»

Лучшая актриса (драма): Фрэнсис МакДорманд, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни, «Я, Тоня»

Лучший сценарий: Мартин МакДона, «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»

Лучшая оригинальная песня: This Is Me, «Величайший шоумен»

Лучший саундтрек: «Форма воды»

Лучший иностранный фильм: «На пределе»

Лучший анимационный фильм: «Тайна Коко»

Лучший сериал (драма): «Рассказ Служанки»

Лучший актер сериала (драма): Стерлинг К. Браун, «Это мы»

Лучшая актриса сериала (драма): Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»

Лучший сериал (комедия/мюзикл): «Удивительная миссис Майзел»

Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл): Рейчел Броснан, «Удивительная миссис Мейзел»

Лучший актер сериала (комедия/мюзикл): Азиз Ансари, «Мастер не на все руки»

Лучший мини-сериал или телевизионный фильм: «Большая маленькая ложь»

Лучший актер мини-сериала или телевизионного фильма: Юэн МакГрегор, «Фарго»

Лучшая актриса мини-сериала или телевизионного фильма: Николь Кидман, «Большая маленькая ложь»

Лучший актер второго плана сериала, мини-сериала или телевизионного фильма: Александр Скарсгард, «Большая маленькая ложь»

Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или телевизионного фильма: Лора Дерн, «Большая маленькая ложь»

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