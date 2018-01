Гости церемонии и победители премии «Золотой глобус» 2018

В торжественной атмосфере в Голливуде назвали имена победителей этого года.

1 / 122 Гости церемонии «Золотой глобус» 2018 :: Ава Дюверней

Азиз Ансари

Александр Скарсгард

Алексис Бледел

Алессандра Мастронарди

Алисия Викандер

Аманда Пит

Америка Феррера и Натали Портман

Америка Феррера, Натали Портман, Эмма Стоун и Билли Джин Кинг

Анджелина Джоли

Билл Пуллман

Билли Айкнер

Бриттани Лопез и Кристиан Слэйтер

Виола Дэвис

Галь Гадот

Гвендолин Кристи

Гейтен Матараццо

Грета Гервиг

Дакота Джонсон

Дебра Мессинг

Десери Грубер и Кайл Маклахлан

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Джван Йосеф и Рики Мартин

Джеймс и Дэйв Франко

Джейсон Бейтман и Аманда Анка

Джеми Чон

Джиллиан Андерсон

Джина Дэвис

Джозеф Файнс

Джон Гудман

Джуд Лоу

Диана Крюгер

Дэвид Харбор

Дэйв Франко

Дэнзел и Полетта Вашингтон

Дэниэл Калуя

Ева Лонгория

Зои Кравиц

Ивонн Страховски

Изабель Юппер

Исса Рей

Калеб Маклафлин

Катрина Балф

Кейт Кэпшоу и Стивен Спилберг

Кейт Хадсон

Келли Кларксон

Кендалл Дженнер

Керри Вашингтон

Кира Седжвик и Кевин Бэйкон

Кит Харрингтон

Клэр Фой и Мэтт Смит

Коммон

Конни Бриттон

Крис Хемсворт

Крисси Метц

Кристин Каваллари

Кристина Хендрикс

Кришелл Стаус и Джастин Хартли

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Лэнгфорд

Лили Джеймс

Лора Дерн

Лора Марано

Лори Меткалф

Марго Робби

Милли Бобби Браун

Мило Вентимилья

Мишель Пфайфер

Мэгги Джилленхол

Мэнди Мур

Мэпил Стрип и Эй-Джен Пу

Мэрайя Кэрри

Мэри Джей Блайдж

Наоми Кэмпбелл

Ник Джонас

Николь Кидман

Нил Патрик Харрис

Ноа Шнапп

Нэнси и Стив Карелл

О Ти Фагбенл

Октавия Спесер и Джессика Честейн

Пенелопа Крус

Райан Сикрест

Риз Уизерспун

Роза Клементе и Сьюзан Сарандон

Росс и Мэтт Даффер

Салли Хокинс

Сальма Хайек и Эшли Джадд

Самара Уивинг

Самира Уайли

Сара Джессика Паркер

Сара Полсон

Себастиан Стэн

Симоне Александра Джонсон

Сирша Ронан

Стерлинг Кей Брайн и Райан Мишель Бат

Сьюзен Келчи Уотсон

Сэди Синк

Сэм и Аарон Тэйлор-Джонсон

Тарана Берк и Мишель Уильямс

Тимоти Чаламет и Эрми Хаммер

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Трэйси Эллис Росс

Финн Вулфард

Фредди Хаймор

Хайди Клум

Хью Грант и Анна Эберштайн

Хэлли Берри

Шон Леви

Эдгар Рамирес

Элизабет Мосс

Элис Энглерт

Элисон Бри

Элисон Судол

Эллисон Дженни

Эми Полер и Сару Джейараман

Эмилия Кларк

Эмма Стоун и Билли Джин Кинг

Эмма Уотсон со спутницей

Энсел Эльгорт

Эрми Хаммер и Элизабет Чеймберс

Юэн Макгрегор

В ночь с воскресенья на понедельник в Голливуде состоялась церемония вручения кинонаград Golden Globes 2018. Премия была вручена в юбилейный 75 раз и проходила под слоганом I’m With Her. Тема призвана поддержать жертв насилия, сексизма и домогательств. В честь этого все гости церемонии надели стильные черные наряды. Увидеть их можно в галерее, а полный список победителей «Золотого глобуса» в этом году выглядит так:

Почетная премия имени Сесиля Б. Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа: Опра Уинфри

Лучший фильм (драма): «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший фильм (комедия/мюзикл): «Леди Берд»

Лучший режиссер: Гильермо Дель Торо, «Форма воды»

Лучший актер (комедия/мюзикл): Джеймс Франко, «Горе-творец»

Лучшая актриса (комедия/мюзикл): Сирша Ронан, «Леди Берд»

Лучший актер (драма): Гари Олдман, «Темные времена»

Лучшая актриса (драма): Фрэнсис МакДорманд, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни, «Я, Тоня»

Лучший сценарий: Мартин МакДона, «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»

Лучшая оригинальная песня: This Is Me, «Величайший шоумен»

Лучший саундтрек: «Форма воды»

Лучший иностранный фильм: «На пределе»

Лучший анимационный фильм: «Тайна Коко»

Лучший сериал (драма): «Рассказ Служанки»

Лучший актер сериала (драма): Стерлинг К. Браун, «Это мы»

Лучшая актриса сериала (драма): Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»

Лучший сериал (комедия/мюзикл): «Удивительная миссис Майзел»

Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл): Рейчел Броснан, «Удивительная миссис Мейзел»

Лучший актер сериала (комедия/мюзикл): Азиз Ансари, «Мастер не на все руки»

Лучший мини-сериал или телевизионный фильм: «Большая маленькая ложь»

Лучший актер мини-сериала или телевизионного фильма: Юэн МакГрегор, «Фарго»

Лучшая актриса мини-сериала или телевизионного фильма: Николь Кидман, «Большая маленькая ложь»

Лучший актер второго плана сериала, мини-сериала или телевизионного фильма: Александр Скарсгард, «Большая маленькая ложь»

Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или телевизионного фильма: Лора Дерн, «Большая маленькая ложь»