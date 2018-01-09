Гости церемонии и победители премии «Золотой глобус» 2018

В торжественной атмосфере в Голливуде назвали имена победителей этого года.
- Гости церемонии «Золотой глобус» 2018 :: Ава Дюверней
- Азиз Ансари
- Александр Скарсгард
- Алексис Бледел
- Алессандра Мастронарди
- Алисия Викандер
- Аманда Пит
- Америка Феррера и Натали Портман
- Америка Феррера, Натали Портман, Эмма Стоун и Билли Джин Кинг
- Анджелина Джоли
- Билл Пуллман
- Билли Айкнер
- Бриттани Лопез и Кристиан Слэйтер
- Виола Дэвис
- Галь Гадот
- Гвендолин Кристи
- Гейтен Матараццо
- Грета Гервиг
- Дакота Джонсон
- Дебра Мессинг
- Десери Грубер и Кайл Маклахлан
- Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
- Джван Йосеф и Рики Мартин
- Джеймс и Дэйв Франко
- Джейсон Бейтман и Аманда Анка
- Джеми Чон
- Джиллиан Андерсон
- Джина Дэвис
- Джозеф Файнс
- Джон Гудман
- Джуд Лоу
- Диана Крюгер
- Дэвид Харбор
- Дэйв Франко
- Дэнзел и Полетта Вашингтон
- Дэниэл Калуя
- Ева Лонгория
- Зои Кравиц
- Ивонн Страховски
- Изабель Юппер
- Исса Рей
- Калеб Маклафлин
- Катрина Балф
- Кейт Кэпшоу и Стивен Спилберг
- Кейт Хадсон
- Келли Кларксон
- Кендалл Дженнер
- Керри Вашингтон
- Кира Седжвик и Кевин Бэйкон
- Кит Харрингтон
- Клэр Фой и Мэтт Смит
- Коммон
- Конни Бриттон
- Крис Хемсворт
- Крисси Метц
- Кристин Каваллари
- Кристина Хендрикс
- Кришелл Стаус и Джастин Хартли
- Кэтрин Зета-Джонс
- Кэтрин Лэнгфорд
- Лили Джеймс
- Лора Дерн
- Лора Марано
- Лори Меткалф
- Марго Робби
- Милли Бобби Браун
- Мило Вентимилья
- Мишель Пфайфер
- Мэгги Джилленхол
- Мэнди Мур
- Мэпил Стрип и Эй-Джен Пу
- Мэрайя Кэрри
- Мэри Джей Блайдж
- Наоми Кэмпбелл
- Ник Джонас
- Николь Кидман
- Нил Патрик Харрис
- Ноа Шнапп
- Нэнси и Стив Карелл
- О Ти Фагбенл
- Октавия Спесер и Джессика Честейн
- Пенелопа Крус
- Райан Сикрест
- Риз Уизерспун
- Роза Клементе и Сьюзан Сарандон
- Росс и Мэтт Даффер
- Салли Хокинс
- Сальма Хайек и Эшли Джадд
- Самара Уивинг
- Самира Уайли
- Сара Джессика Паркер
- Сара Полсон
- Себастиан Стэн
- Симоне Александра Джонсон
- Сирша Ронан
- Стерлинг Кей Брайн и Райан Мишель Бат
- Сьюзен Келчи Уотсон
- Сэди Синк
- Сэм и Аарон Тэйлор-Джонсон
- Тарана Берк и Мишель Уильямс
- Тимоти Чаламет и Эрми Хаммер
- Том Хэнкс и Рита Уилсон
- Трэйси Эллис Росс
- Финн Вулфард
- Фредди Хаймор
- Хайди Клум
- Хью Грант и Анна Эберштайн
- Хэлли Берри
- Шон Леви
- Эдгар Рамирес
- Элизабет Мосс
- Элис Энглерт
- Элисон Бри
- Элисон Судол
- Эллисон Дженни
- Эми Полер и Сару Джейараман
- Эмилия Кларк
- Эмма Стоун и Билли Джин Кинг
- Эмма Уотсон со спутницей
- Энсел Эльгорт
- Эрми Хаммер и Элизабет Чеймберс
- Юэн Макгрегор
В ночь с воскресенья на понедельник в Голливуде состоялась церемония вручения кинонаград Golden Globes 2018. Премия была вручена в юбилейный 75 раз и проходила под слоганом I’m With Her. Тема призвана поддержать жертв насилия, сексизма и домогательств. В честь этого все гости церемонии надели стильные черные наряды. Увидеть их можно в галерее, а полный список победителей «Золотого глобуса» в этом году выглядит так:
Почетная премия имени Сесиля Б. Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа: Опра Уинфри
Лучший фильм (драма): «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший фильм (комедия/мюзикл): «Леди Берд»
Лучший режиссер: Гильермо Дель Торо, «Форма воды»
Лучший актер (комедия/мюзикл): Джеймс Франко, «Горе-творец»
Лучшая актриса (комедия/мюзикл): Сирша Ронан, «Леди Берд»
Лучший актер (драма): Гари Олдман, «Темные времена»
Лучшая актриса (драма): Фрэнсис МакДорманд, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни, «Я, Тоня»
Лучший сценарий: Мартин МакДона, «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»
Лучшая оригинальная песня: This Is Me, «Величайший шоумен»
Лучший саундтрек: «Форма воды»
Лучший иностранный фильм: «На пределе»
Лучший анимационный фильм: «Тайна Коко»
Лучший сериал (драма): «Рассказ Служанки»
Лучший актер сериала (драма): Стерлинг К. Браун, «Это мы»
Лучшая актриса сериала (драма): Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»
Лучший сериал (комедия/мюзикл): «Удивительная миссис Майзел»
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл): Рейчел Броснан, «Удивительная миссис Мейзел»
Лучший актер сериала (комедия/мюзикл): Азиз Ансари, «Мастер не на все руки»
Лучший мини-сериал или телевизионный фильм: «Большая маленькая ложь»
Лучший актер мини-сериала или телевизионного фильма: Юэн МакГрегор, «Фарго»
Лучшая актриса мини-сериала или телевизионного фильма: Николь Кидман, «Большая маленькая ложь»
Лучший актер второго плана сериала, мини-сериала или телевизионного фильма: Александр Скарсгард, «Большая маленькая ложь»
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или телевизионного фильма: Лора Дерн, «Большая маленькая ложь»
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