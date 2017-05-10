Вчерашний вечер принес еще одно радостное событие: в Калифорнии были вручены награды канала MTV.

1 / 37 Гости церемонии MTV Movie & TV Awards :: DJ Khaled

Александра Даддарио

Амандла Стенберг

Амбер Роуз

Анастасия Караниколао

Виктор Крус

Вин Дизель, Джордана Брюстер и Тайриз Гибсон

Вин Дизель

Галь Гадот

Джордан Данн

Джош Гад

Зак Эфрон

Зендайя

Изабела Монер

Камила Кабелло

Кара Делевинь и Амбер Роуз

Кара Делевинь и Дейн Дехан

Кара Делевинь

Катерина Грэхэм

Крисси Метц

Милли Бобби Браун

Мэделин Петш

Мэри Элизабет Уинстэд

Ноа и Билли Рэй Сайрус

Пейтон Рой Лист

Ру Пол

Тараджи Хенсон и Тайриз Гибсон

Тараджи Хенсон

Тревор Ной и Джордин Тейлор

Трэйси Эллис Росс

Хейли Лу Ричардсон

Хейли Стейнфилд

Холланд Роден

Хью Джекман и Дафни Кин

Эллисон Уильямс

Эмма Уотсон и Хью Джекман

Эмма Уотсон

В одном из интервью Кирстен Данст сказала, что считает награду MTV Movie & TV Awards самой престижной в области кино и телевидения. В конце концов, что еще нужно, чтобы насладиться зрелищем на экране, если не ведро покорна? В случае канала MTV ежегодный попкорн оказывается еще и золотым. На этот раз награда досталась Эмме Уотсон, подросткам-актерам из сериала «Очень странные дела» и другим звездам кино и сериалов. Поздравить их пришли знаменитости, среди которых оказались Зак Эфрон, Эллисон Уильямс, Джордан Данн и многие другие. Особенно всех впечатлила Кара Делевинь с обритой головой и в роскошном наряде от Saint Laurent.