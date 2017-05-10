Вчерашний вечер принес еще одно радостное событие: в Калифорнии были вручены награды канала MTV.
- Гости церемонии MTV Movie & TV Awards :: DJ Khaled
- Александра Даддарио
- Амандла Стенберг
- Амбер Роуз
- Анастасия Караниколао
- Виктор Крус
- Вин Дизель, Джордана Брюстер и Тайриз Гибсон
- Вин Дизель
- Галь Гадот
- Джордан Данн
- Джош Гад
- Зак Эфрон
- Зендайя
- Изабела Монер
- Камила Кабелло
- Кара Делевинь и Амбер Роуз
- Кара Делевинь и Дейн Дехан
- Кара Делевинь
- Катерина Грэхэм
- Крисси Метц
- Милли Бобби Браун
- Мэделин Петш
- Мэри Элизабет Уинстэд
- Ноа и Билли Рэй Сайрус
- Пейтон Рой Лист
- Ру Пол
- Тараджи Хенсон и Тайриз Гибсон
- Тараджи Хенсон
- Тревор Ной и Джордин Тейлор
- Трэйси Эллис Росс
- Хейли Лу Ричардсон
- Хейли Стейнфилд
- Холланд Роден
- Хью Джекман и Дафни Кин
- Эллисон Уильямс
- Эмма Уотсон и Хью Джекман
- Эмма Уотсон
В одном из интервью Кирстен Данст сказала, что считает награду MTV Movie & TV Awards самой престижной в области кино и телевидения. В конце концов, что еще нужно, чтобы насладиться зрелищем на экране, если не ведро покорна? В случае канала MTV ежегодный попкорн оказывается еще и золотым. На этот раз награда досталась Эмме Уотсон, подросткам-актерам из сериала «Очень странные дела» и другим звездам кино и сериалов. Поздравить их пришли знаменитости, среди которых оказались Зак Эфрон, Эллисон Уильямс, Джордан Данн и многие другие. Особенно всех впечатлила Кара Делевинь с обритой головой и в роскошном наряде от Saint Laurent.
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