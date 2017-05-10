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Артем Кузелев

Гости церемонии MTV Movie & TV Awards

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  • 10 Мая 201711:52
Сюжеты: MTV

Вчерашний вечер принес еще одно радостное событие: в Калифорнии были вручены награды канала MTV.

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  • Гости церемонии MTV Movie & TV Awards :: DJ Khaled

В одном из интервью Кирстен Данст сказала, что считает награду MTV Movie & TV Awards самой престижной в области кино и телевидения. В конце концов, что еще нужно, чтобы насладиться зрелищем на экране, если не ведро покорна? В случае канала MTV ежегодный попкорн оказывается еще и золотым. На этот раз награда досталась Эмме Уотсон, подросткам-актерам из сериала «Очень странные дела» и другим звездам кино и сериалов. Поздравить их пришли знаменитости, среди которых оказались Зак Эфрон, Эллисон Уильямс, Джордан Данн и многие другие. Особенно всех впечатлила Кара Делевинь с обритой головой и в роскошном наряде от Saint Laurent.

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