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Артем Кузелев

Гости церемонии награждения премии «Оскар» 2017

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  • 27 Февраля 201720:15
Сюжеты: Оскар

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе американские киноакадемики вручили главную награду киноиндустрии.

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  • Гости церемонии «Оскар» 2017 :: Алессандра Амбросио

Прошедшую церемонию «Оскар» уже назвали самой непредсказуемой. Фильм-фаворит «Ла Ла Лэнд» получил всего шесть статуэток, хотя номинировался более чем в десяти категориях. Особым сюрпризом стал выбор Киноакадемии в номинации «Лучший фильм». Ниже можно ознакомиться с полным списком победителей, а также увидеть самые стильные наряды звезд, посетивших мероприятие.

Список победителей «Оскар» 2017:

Лучший фильм: «Лунный свет»

Лучшая мужская роль: Кейси Аффлек, «Манчестер у моря»

Лучшая женская роль: Эмма Стоун, «Ла Ла Лэнд»

Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али, «Лунный свет»

Лучшая женская роль второго плана: Виола Дэвис, «Ограды»

Лучший режиссер: Дэмьен Шазелл, «Ла Ла Лэнд»

Лучший оригинальный сценарий: Кеннет Лонерган, «Манчестер у моря»

Лучший адаптированный сценарий: Барри Дженкинс, «Лунный свет»

Лучший документальный фильм: «О. Джей.: Сделано в Америке»

Лучший фильм на иностранном языке: «Коммивояжер», Асгар Фархади (Иран)

Лучший анимационный фильм: «Зверополис»

Лучшая работа оператора: Линус Сандгрен, «Ла Ла Лэнд»

Лучшие костюмы: «Фантастические твари и где они обитают»

Лучшее сведение звука: «По соображениям совести»

Лучший монтаж звука: «Прибытие»

Лучший монтаж: «По соображениям совести»

Лучшие визуальные эффекты: «Книга джунглей»

Лучший грим и прически: «Отряд самоубийц»

Лучшая песня: City of Stars, «Ла Ла Лэнд»

Лучший саундтрек: Джастин Гурвиц, «Ла Ла Лэнд»

Лучший короткометражный анимационный фильм: Piper

Лучший короткометражный игровой фильм: Sing (Mindenki)

Лучший короткометражный документальный фильм: The White Helmets

Лучшая работа художника-постановщика: «Ла Ла Лэнд» 

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