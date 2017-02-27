Гости церемонии награждения премии «Оскар» 2017

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе американские киноакадемики вручили главную награду киноиндустрии.
- Гости церемонии «Оскар» 2017 :: Алессандра Амбросио
- Алисия Викандер
- Бейонсе
- Бри Ларсон
- Вигго Мортенсен
- Виола Дэвис
- Виола Дэвис
- Гаэль Гарсиа Берналь
- Дакота Джонсон
- Дев Патель
- Джаред Лето
- Джастин Тимберлейк
- Джеки Чан
- Дженнифер Энистон
- Джереми Реннер
- Джессика Бил и Джастин Тимберлейк
- Джон Хэмм
- Джульетт Льюис
- Изабель Юппер
- Карли Клосс
- Кейси Аффлек
- Кейт Аптон
- Кэти Перри
- Кирстен Данст
- Лили Коллинз
- Лукас Хеджес
- Майкл Китон
- Махершалалхашбаз Али
- Миранда Керр
- Мишель Уильямс
- Мэрайя Кэри
- Николь Кидман
- Орландо Блум
- Райан Гослинг
- Риз Ахмед
- Риз Уизерспун
- Роузи Хантингтон-Уайтли
- Руни Мара
- Рут Негга
- Сальма Хайек
- Сара Полсон
- Сия
- Скарлетт Йоханссон
- Скарлетт Йоханссон
- София Буттела
- София Вергара
- Тараджи Хенсон
- Фаррелл Уильямс
- Фелисити Джонс
- Фрида Пинто
- Хавьер Бардем
- Хайди Клум
- Шанина Шейк
- Шарлиз Терон
- Эван Питерс и Эмма Рорбертс
- Эдриен Броди
- Элли Бамбер
- Эми Адамс
- Эмма Робертс
- Эмма Стоун
- Эмма Стоун
- Эмма Уотсон
- Эндрю Гарфилд
Прошедшую церемонию «Оскар» уже назвали самой непредсказуемой. Фильм-фаворит «Ла Ла Лэнд» получил всего шесть статуэток, хотя номинировался более чем в десяти категориях. Особым сюрпризом стал выбор Киноакадемии в номинации «Лучший фильм». Ниже можно ознакомиться с полным списком победителей, а также увидеть самые стильные наряды звезд, посетивших мероприятие.
Список победителей «Оскар» 2017:
Лучший фильм: «Лунный свет»
Лучшая мужская роль: Кейси Аффлек, «Манчестер у моря»
Лучшая женская роль: Эмма Стоун, «Ла Ла Лэнд»
Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али, «Лунный свет»
Лучшая женская роль второго плана: Виола Дэвис, «Ограды»
Лучший режиссер: Дэмьен Шазелл, «Ла Ла Лэнд»
Лучший оригинальный сценарий: Кеннет Лонерган, «Манчестер у моря»
Лучший адаптированный сценарий: Барри Дженкинс, «Лунный свет»
Лучший документальный фильм: «О. Джей.: Сделано в Америке»
Лучший фильм на иностранном языке: «Коммивояжер», Асгар Фархади (Иран)
Лучший анимационный фильм: «Зверополис»
Лучшая работа оператора: Линус Сандгрен, «Ла Ла Лэнд»
Лучшие костюмы: «Фантастические твари и где они обитают»
Лучшее сведение звука: «По соображениям совести»
Лучший монтаж звука: «Прибытие»
Лучший монтаж: «По соображениям совести»
Лучшие визуальные эффекты: «Книга джунглей»
Лучший грим и прически: «Отряд самоубийц»
Лучшая песня: City of Stars, «Ла Ла Лэнд»
Лучший саундтрек: Джастин Гурвиц, «Ла Ла Лэнд»
Лучший короткометражный анимационный фильм: Piper
Лучший короткометражный игровой фильм: Sing (Mindenki)
Лучший короткометражный документальный фильм: The White Helmets
Лучшая работа художника-постановщика: «Ла Ла Лэнд»
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