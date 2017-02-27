Гости церемонии награждения премии «Оскар» 2017

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе американские киноакадемики вручили главную награду киноиндустрии.

1 / 63 Гости церемонии «Оскар» 2017 :: Алессандра Амбросио

Алисия Викандер

Бейонсе

Бри Ларсон

Вигго Мортенсен

Виола Дэвис

Виола Дэвис

Гаэль Гарсиа Берналь

Дакота Джонсон

Дев Патель

Джаред Лето

Джастин Тимберлейк

Джеки Чан

Дженнифер Энистон

Джереми Реннер

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

Джон Хэмм

Джульетт Льюис

Изабель Юппер

Карли Клосс

Кейси Аффлек

Кейт Аптон

Кэти Перри

Кирстен Данст

Лили Коллинз

Лукас Хеджес

Майкл Китон

Махершалалхашбаз Али

Миранда Керр

Мишель Уильямс

Мэрайя Кэри

Николь Кидман

Орландо Блум

Райан Гослинг

Риз Ахмед

Риз Уизерспун

Роузи Хантингтон-Уайтли

Руни Мара

Рут Негга

Сальма Хайек

Сара Полсон

Сия

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

София Буттела

София Вергара

Тараджи Хенсон

Фаррелл Уильямс

Фелисити Джонс

Фрида Пинто

Хавьер Бардем

Хайди Клум

Шанина Шейк

Шарлиз Терон

Эван Питерс и Эмма Рорбертс

Эдриен Броди

Элли Бамбер

Эми Адамс

Эмма Робертс

Эмма Стоун

Эмма Стоун

Эмма Уотсон

Эндрю Гарфилд

Прошедшую церемонию «Оскар» уже назвали самой непредсказуемой. Фильм-фаворит «Ла Ла Лэнд» получил всего шесть статуэток, хотя номинировался более чем в десяти категориях. Особым сюрпризом стал выбор Киноакадемии в номинации «Лучший фильм». Ниже можно ознакомиться с полным списком победителей, а также увидеть самые стильные наряды звезд, посетивших мероприятие.

Список победителей «Оскар» 2017:

Лучший фильм: «Лунный свет»

Лучшая мужская роль: Кейси Аффлек, «Манчестер у моря»

Лучшая женская роль: Эмма Стоун, «Ла Ла Лэнд»

Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али, «Лунный свет»

Лучшая женская роль второго плана: Виола Дэвис, «Ограды»

Лучший режиссер: Дэмьен Шазелл, «Ла Ла Лэнд»

Лучший оригинальный сценарий: Кеннет Лонерган, «Манчестер у моря»

Лучший адаптированный сценарий: Барри Дженкинс, «Лунный свет»

Лучший документальный фильм: «О. Джей.: Сделано в Америке»

Лучший фильм на иностранном языке: «Коммивояжер», Асгар Фархади (Иран)

Лучший анимационный фильм: «Зверополис»

Лучшая работа оператора: Линус Сандгрен, «Ла Ла Лэнд»

Лучшие костюмы: «Фантастические твари и где они обитают»

Лучшее сведение звука: «По соображениям совести»

Лучший монтаж звука: «Прибытие»

Лучший монтаж: «По соображениям совести»

Лучшие визуальные эффекты: «Книга джунглей»

Лучший грим и прически: «Отряд самоубийц»

Лучшая песня: City of Stars, «Ла Ла Лэнд»

Лучший саундтрек: Джастин Гурвиц, «Ла Ла Лэнд»

Лучший короткометражный анимационный фильм: Piper

Лучший короткометражный игровой фильм: Sing (Mindenki)

Лучший короткометражный документальный фильм: The White Helmets

Лучшая работа художника-постановщика: «Ла Ла Лэнд»