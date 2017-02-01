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Артем Кузелев

Гости церемонии награждения SAG Awards 2017

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  • 01 Февраля 201711:37

На днях в Лос-Анджелесе объявили победителей одной из самых престижных кино и ТВ-премий.

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  • Гости церемонии награждения SAG Awards 2017 :: Алекс Гринуолд и Бри Ларсон

В этом году победителями премии Гильдии актеров за заслуги в области кинематографа и телевидения оказались вполне ожидаемые артисты. Отдельный почетный приз «За жизненные достижения» был вручен комедийной актрисе Лили Томлин. Полностью же список победителей выглядит так:

Лучшая мужская роль в кино: Дензел Вашингтон, «Ограды»

Лучшая женская роль в кино: Эмма Стоун, «Ла Ла Лэнд»

Лучшая мужская кинороль второго плана: Махершала Али, «Лунный свет»

Лучшая женская кинороль второго плана: Виола Дэвис, «Ограды»

Лучший актерский состав в кино: «Скрытые фигуры»

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме: Брайан Крэнстон, «До самого конца»

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме: Сара Полсон, «Американская история преступлений»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале: Джон Литгоу, «Корона»

Лучшая женская роль в драматическом сериале: Клэр Фой, «Корона»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале: Уильям Х. Мэйси, «Бесстыдники»

Лучшая женская роль в комедийном сериале: Джулия Луи-Драйфус, «Вице-президент»

Лучший актерский состав в драматическом сериале: «Очень странные дела»

Лучший актерский состав в комедийном сериале: «Оранжевый – хит сезона»

Стоит отметить, что зачастую списки победителей премий SAG и «Оскара» во  многом совпадают. Поэтому вряд ли 26 февраля стоит ожидать множество сюрпризов. А пока что изучаем образы, которые в этот раз знаменитости выбрали для красной ковровой дорожки.

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