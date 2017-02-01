На днях в Лос-Анджелесе объявили победителей одной из самых престижных кино и ТВ-премий.
- Гости церемонии награждения SAG Awards 2017 :: Алекс Гринуолд и Бри Ларсон
- Алия Шокат
- Аманда Пит
- Анжела Сарафян
- Анна Элизабет Эберштейн и Хью Грант
- Аннализа Бассо
- Бизи Филиппс
- Брайс Даллас Ховард
- Виола Дэвис
- Гвендолин Кристи
- Глен Пауэлл
- Дев Патель
- Джеймс Марсден
- Джина Родригес
- Джо Манганьелло и София Вергара
- Джудит Лайт
- Джули Боуэн
- Джулия Луи-Дрейфус
- Жанель Монэ
- Кара Буоно
- Кейли Куоко
- Кейт Хадсон
- Керри Вашингтон
- Клеа Дювалл
- Крисси Тейген и Джон Ледженд
- Кристен Данст
- Кэтрин Хан
- Лили Томлин
- Лора Кармайкл
- Лукас Хеджес
- Маим Бялик
- Махершалалхашбаз Али
- Милли Бобби Браун
- Мисси Пайл
- Мишель Докери
- Мишель Уильямс
- Мэйси Уильямс
- Мэрил Стрип
- Мэтт Смит и Клэр Фой
- Натали Портман
- Николь Кидман
- Октавия Спенсер
- Рами Малек
- Рашида Джонс
- Ребекка Ромейн
- Рени Барг
- Риз Ахмед
- Сальма Хайек
- Саманта Айлер
- Сара Полсон и Маршия Кларк
- Софи Тёрнер
- София Буш
- Талула Райли
- Тараджи Хенсон
- Тейлор Шиллинг
- Тереза Палмер
- Трэйси Эллис Росс
- Тэнди Ньютон
- Узо Адуба
- Фелисити Хаффман
- Эван Рэйчел Вуд
- Эми Адамс
- Эми Ландекер
- Эмили Блант и Джон Красински
- Эмма Стоун
- Яра Шахиди
В этом году победителями премии Гильдии актеров за заслуги в области кинематографа и телевидения оказались вполне ожидаемые артисты. Отдельный почетный приз «За жизненные достижения» был вручен комедийной актрисе Лили Томлин. Полностью же список победителей выглядит так:
Лучшая мужская роль в кино: Дензел Вашингтон, «Ограды»
Лучшая женская роль в кино: Эмма Стоун, «Ла Ла Лэнд»
Лучшая мужская кинороль второго плана: Махершала Али, «Лунный свет»
Лучшая женская кинороль второго плана: Виола Дэвис, «Ограды»
Лучший актерский состав в кино: «Скрытые фигуры»
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме: Брайан Крэнстон, «До самого конца»
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме: Сара Полсон, «Американская история преступлений»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале: Джон Литгоу, «Корона»
Лучшая женская роль в драматическом сериале: Клэр Фой, «Корона»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале: Уильям Х. Мэйси, «Бесстыдники»
Лучшая женская роль в комедийном сериале: Джулия Луи-Драйфус, «Вице-президент»
Лучший актерский состав в драматическом сериале: «Очень странные дела»
Лучший актерский состав в комедийном сериале: «Оранжевый – хит сезона»
Стоит отметить, что зачастую списки победителей премий SAG и «Оскара» во многом совпадают. Поэтому вряд ли 26 февраля стоит ожидать множество сюрпризов. А пока что изучаем образы, которые в этот раз знаменитости выбрали для красной ковровой дорожки.
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