На днях в Лос-Анджелесе объявили победителей одной из самых престижных кино и ТВ-премий.

1 / 66 Гости церемонии награждения SAG Awards 2017 :: Алекс Гринуолд и Бри Ларсон

Алия Шокат

Аманда Пит

Анжела Сарафян

Анна Элизабет Эберштейн и Хью Грант

Аннализа Бассо

Бизи Филиппс

Брайс Даллас Ховард

Виола Дэвис

Гвендолин Кристи

Глен Пауэлл

Дев Патель

Джеймс Марсден

Джина Родригес

Джо Манганьелло и София Вергара

Джудит Лайт

Джули Боуэн

Джулия Луи-Дрейфус

Жанель Монэ

Кара Буоно

Кейли Куоко

Кейт Хадсон

Керри Вашингтон

Клеа Дювалл

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Кристен Данст

Кэтрин Хан

Лили Томлин

Лора Кармайкл

Лукас Хеджес

Маим Бялик

Махершалалхашбаз Али

Милли Бобби Браун

Мисси Пайл

Мишель Докери

Мишель Уильямс

Мэйси Уильямс

Мэрил Стрип

Мэтт Смит и Клэр Фой

Натали Портман

Николь Кидман

Октавия Спенсер

Рами Малек

Рашида Джонс

Ребекка Ромейн

Рени Барг

Риз Ахмед

Сальма Хайек

Саманта Айлер

Сара Полсон и Маршия Кларк

Софи Тёрнер

София Буш

Талула Райли

Тараджи Хенсон

Тейлор Шиллинг

Тереза Палмер

Трэйси Эллис Росс

Тэнди Ньютон

Узо Адуба

Фелисити Хаффман

Эван Рэйчел Вуд

Эми Адамс

Эми Ландекер

Эмили Блант и Джон Красински

Эмма Стоун

Яра Шахиди

В этом году победителями премии Гильдии актеров за заслуги в области кинематографа и телевидения оказались вполне ожидаемые артисты. Отдельный почетный приз «За жизненные достижения» был вручен комедийной актрисе Лили Томлин. Полностью же список победителей выглядит так:

Лучшая мужская роль в кино: Дензел Вашингтон, «Ограды»

Лучшая женская роль в кино: Эмма Стоун, «Ла Ла Лэнд»

Лучшая мужская кинороль второго плана: Махершала Али, «Лунный свет»

Лучшая женская кинороль второго плана: Виола Дэвис, «Ограды»

Лучший актерский состав в кино: «Скрытые фигуры»

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме: Брайан Крэнстон, «До самого конца»

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме: Сара Полсон, «Американская история преступлений»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале: Джон Литгоу, «Корона»

Лучшая женская роль в драматическом сериале: Клэр Фой, «Корона»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале: Уильям Х. Мэйси, «Бесстыдники»

Лучшая женская роль в комедийном сериале: Джулия Луи-Драйфус, «Вице-президент»

Лучший актерский состав в драматическом сериале: «Очень странные дела»

Лучший актерский состав в комедийном сериале: «Оранжевый – хит сезона»

Стоит отметить, что зачастую списки победителей премий SAG и «Оскара» во многом совпадают. Поэтому вряд ли 26 февраля стоит ожидать множество сюрпризов. А пока что изучаем образы, которые в этот раз знаменитости выбрали для красной ковровой дорожки.