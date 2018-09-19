Гости церемонии вручения наград «Эмми»

В Лос-Анджелесе в 70-й раз состоялось вручение престижной телевизионной премии «Эмми».

В этом году больше всего наград ушло к создателям проектов канала HBO и сервиса Nretflix. Рекордсменами по количеству собранных телевизионных «Оскаров» стали сериалы «Игра престолов», «Удивительная миссис Мэйзел», «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» и телешоу «Субботним вечером в прямом эфире».

Если коротко, то «Игра престолов» стал лучшим драматическим сериалом. Лучшей драматической актрисой названа Клэр Фой за роль Елизаветы II в сериале «Корона». В категории «Лучший мини-сериал» победил второй сезон «Американской истории преступлений» с Дарреном Криссом, которого назвали лучшим актером. Среди комедий лидером стал сериал «Удивительная миссис Мейзел» с восемью статуэтками «Эмми».